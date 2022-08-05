Рейтинг@Mail.ru
В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/otmena-1807390612.html
В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД
В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД - РИА Новости, 05.08.2022
В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД
Решение Пекина отменить встречу министров иностранных дел Япония и Китая вызывает сожаление, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:51
2022-08-05T07:51
в мире
нэнси пелоси
китай
пекин
тайвань
мид кнр
g7
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Решение Пекина отменить встречу министров иностранных дел Япония и Китая вызывает сожаление, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Встреча министров иностранных дел Японии и Китая на полях АСЕАН находилась в завершающей стадии согласований, но вчера китайская сторона сообщила о том, что хочет не проводить эту встречу и выдвинула в качестве причины заявление стран G7 (по Тайваню). Такие действия китайской стороны вызывают сожаление. В напряженной ситуации тем более важен обмен мнениями. Наша страна всегда открыта для диалога с Китаем", - сказал Мацуно.Обострение ситуации вокруг Тайваня связано с визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. В четверг Пекин начал масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Учения продлятся до 12.00 воскресенья. В четверг 5 из 11 ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, был заявлен протест.Кроме того, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220805/predstavlenie-1807387932.html
https://ria.ru/20220805/kisida-1807383856.html
китай
пекин
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, китай, пекин, тайвань, мид кнр, g7, визит пелоси на тайвань
07:51 05.08.2022
 
В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД

Генсек кабмина Японии Мацуно выразил сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Решение Пекина отменить встречу министров иностранных дел Япония и Китая вызывает сожаление, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Встреча министров иностранных дел Японии и Китая на полях АСЕАН находилась в завершающей стадии согласований, но вчера китайская сторона сообщила о том, что хочет не проводить эту встречу и выдвинула в качестве причины заявление стран G7 (по Тайваню). Такие действия китайской стороны вызывают сожаление. В напряженной ситуации тем более важен обмен мнениями. Наша страна всегда открыта для диалога с Китаем", - сказал Мацуно.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
06:58
Китай сделал представление послу Японии из-за заявления G7 по Тайваню
Обострение ситуации вокруг Тайваня связано с визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. В четверг Пекин начал масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Учения продлятся до 12.00 воскресенья. В четверг 5 из 11 ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, был заявлен протест.
Кроме того, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
03:54
Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня
 
В миреНэнси ПелосиКитайПекинТайваньМИД КНРG7Визит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала