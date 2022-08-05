https://ria.ru/20220805/otmena-1807390612.html

В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД

В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД - РИА Новости, 05.08.2022

В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД

Решение Пекина отменить встречу министров иностранных дел Япония и Китая вызывает сожаление, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:51

2022-08-05T07:51

2022-08-05T07:51

в мире

нэнси пелоси

китай

пекин

тайвань

мид кнр

g7

визит пелоси на тайвань

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ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Решение Пекина отменить встречу министров иностранных дел Япония и Китая вызывает сожаление, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Встреча министров иностранных дел Японии и Китая на полях АСЕАН находилась в завершающей стадии согласований, но вчера китайская сторона сообщила о том, что хочет не проводить эту встречу и выдвинула в качестве причины заявление стран G7 (по Тайваню). Такие действия китайской стороны вызывают сожаление. В напряженной ситуации тем более важен обмен мнениями. Наша страна всегда открыта для диалога с Китаем", - сказал Мацуно.Обострение ситуации вокруг Тайваня связано с визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. В четверг Пекин начал масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами в шести районах в акватории вокруг Тайваня. Учения продлятся до 12.00 воскресенья. В четверг 5 из 11 ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, был заявлен протест.Кроме того, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220805/predstavlenie-1807387932.html

https://ria.ru/20220805/kisida-1807383856.html

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