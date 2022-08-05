https://ria.ru/20220805/otchet-1807644072.html

"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ

"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022

"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ

Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:16

2022-08-05T20:16

2022-08-05T20:16

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

amnesty international

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии."Президент Украины Зеленский разжигает конфликт. Он уничтожит страну, а затем уйдет на пенсию в свой особняк во Флориде за 30 миллионов долларов", — считает DPWHants."Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", — убежден Algoron."Рад, что люди начинают читать между строк об этом конфликте", — пишет MsG."Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей", — полагает Purple Tomato.Ранее специалисты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807582795.html

https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807355599.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, amnesty international