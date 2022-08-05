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"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
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"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ
"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ
Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:16
2022-08-05T20:16
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
amnesty international
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии."Президент Украины Зеленский разжигает конфликт. Он уничтожит страну, а затем уйдет на пенсию в свой особняк во Флориде за 30 миллионов долларов", — считает DPWHants."Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", — убежден Algoron."Рад, что люди начинают читать между строк об этом конфликте", — пишет MsG."Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей", — полагает Purple Tomato.Ранее специалисты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807582795.html
https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807355599.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, amnesty international
20:16 05.08.2022
 
"Ведут народ на убой". Британцев шокировал отчет о преступлениях ВСУ

Читателей Daily Mail шокировал отчет Amnesty International о военных преступлениях ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии.
"Отвратительно, что они целенаправленно ведут свой народ на убой", — написал Whellers22.
"Президент Украины Зеленский разжигает конфликт. Он уничтожит страну, а затем уйдет на пенсию в свой особняк во Флориде за 30 миллионов долларов", — считает DPWHants.
"Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу", — убежден Algoron.
"Рад, что люди начинают читать между строк об этом конфликте", — пишет MsG.
"Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей", — полагает Purple Tomato.
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Ранее специалисты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает ВСУ от соблюдения правил.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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