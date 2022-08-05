https://ria.ru/20220805/ospa-1807424350.html

Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян

Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 05.08.2022

Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян

В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:03

2022-08-05T11:03

2022-08-05T11:03

в мире

россия

камбоджа

оспа обезьян

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте МИД России по итогам визита."В ходе визита камбоджийской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/ospa-1807362461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, камбоджа, оспа обезьян