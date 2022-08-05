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Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 05.08.2022
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Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 05.08.2022
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян
В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:03
2022-08-05T11:03
в мире
россия
камбоджа
оспа обезьян
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте МИД России по итогам визита."В ходе визита камбоджийской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/ospa-1807362461.html
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в мире, россия, камбоджа, оспа обезьян
11:03 05.08.2022
 
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян

Россия передала Камбодже 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте МИД России по итогам визита.
"В ходе визита камбоджийской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении.
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