https://ria.ru/20220805/ospa-1807424350.html
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 05.08.2022
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян
В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T11:03
2022-08-05T11:03
2022-08-05T11:03
в мире
россия
камбоджа
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558876_0:0:2515:1415_1920x0_80_0_0_ba7574dd606feb6e8093f64b8846118f.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень камбоджийской стороне передано 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте МИД России по итогам визита."В ходе визита камбоджийской стороне в качестве гуманитарного содействия переданы 500 наборов российских тестов для диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/ospa-1807362461.html
россия
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558876_0:0:2515:1887_1920x0_80_0_0_9ce3016a1dc1eb47a70cc1ce6cc3c218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, камбоджа, оспа обезьян
Россия передала Камбодже тесты для диагностики оспы обезьян
Россия передала Камбодже 500 наборов тестов для диагностики оспы обезьян