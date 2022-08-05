https://ria.ru/20220805/opustoshitel-1807383300.html

Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО - РИА Новости, 05.08.2022

Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T03:18

2022-08-05T03:18

2022-08-05T11:22

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

владислав лобаев

украина

lobaev arms

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил РИА Новости представитель предприятия — производителя данного оружия — Lobaev Arms.При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).Как рассказывал в 2020 году в интервью РИА Новости генконструктор предприятия Владислав Лобаев, продукция Lobaev Arms поступала исключительно зарубежным заказчикам и частным военным компаниям.Модульная (предусмотрена возможность смены стволов) винтовка DXL-5 "Опустошитель" обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты — таким образом, она стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты).Такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных боевых задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, относится демпфирующее устройство в прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220727/razvedkompleks-1805219966.html

https://ria.ru/20220720/oruzhie-1803717026.html

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безопасность, технологии, владислав лобаев, украина, lobaev arms, вооруженные силы рф