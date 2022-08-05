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Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/opustoshitel-1807383300.html
Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО
Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО - РИА Новости, 05.08.2022
Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО
Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T03:18
2022-08-05T11:22
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
владислав лобаев
украина
lobaev arms
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил РИА Новости представитель предприятия — производителя данного оружия — Lobaev Arms.При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).Как рассказывал в 2020 году в интервью РИА Новости генконструктор предприятия Владислав Лобаев, продукция Lobaev Arms поступала исключительно зарубежным заказчикам и частным военным компаниям.Модульная (предусмотрена возможность смены стволов) винтовка DXL-5 "Опустошитель" обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты — таким образом, она стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты).Такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных боевых задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, относится демпфирующее устройство в прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220727/razvedkompleks-1805219966.html
https://ria.ru/20220720/oruzhie-1803717026.html
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безопасность, технологии, владислав лобаев, украина, lobaev arms, вооруженные силы рф
03:18 05.08.2022 (обновлено: 11:22 05.08.2022)
 
Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Lobaev Arms: союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

© Фото : Lobaev ArmsСнайперская винтовка DXL-5 "Опустошитель"
Снайперская винтовка DXL-5 Опустошитель - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Lobaev Arms
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил РИА Новости представитель предприятия — производителя данного оружия — Lobaev Arms.

"Снайперская винтовка "Опустошитель" сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром", — сказал собеседник агентства.

При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Как рассказывал в 2020 году в интервью РИА Новости генконструктор предприятия Владислав Лобаев, продукция Lobaev Arms поступала исключительно зарубежным заказчикам и частным военным компаниям.
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Модульная (предусмотрена возможность смены стволов) винтовка DXL-5 "Опустошитель" обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты — таким образом, она стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты).
Такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет "Опустошителю" выполнять одну из самых сложных боевых задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.
К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, относится демпфирующее устройство в прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВладислав ЛобаевУкраинаLobaev ArmsВооруженные силы РФ
 
 
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