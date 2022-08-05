https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807656412.html

Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее

Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - РИА Новости, 05.08.2022

Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее

Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:34

2022-08-05T21:34

2022-08-05T22:30

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в прямом эфире транслировали израильские телеканалы.Ранее армия Израиля информировала, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее", - сказал премьер.Во время выступления премьера сирены воздушной тревоги звучали в центральных и южных районах Израиля.

https://ria.ru/20220805/rezervisty-1807638427.html

израиль

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа