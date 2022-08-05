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Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - РИА Новости, 05.08.2022
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Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - РИА Новости, 05.08.2022
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее
Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:34
2022-08-05T22:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в прямом эфире транслировали израильские телеканалы.Ранее армия Израиля информировала, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее", - сказал премьер.Во время выступления премьера сирены воздушной тревоги звучали в центральных и южных районах Израиля.
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:34 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
 
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее

Премьер Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее

© AFP 2022 / Mohammed AbedПоследствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в прямом эфире транслировали израильские телеканалы.
Ранее армия Израиля информировала, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
"Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее", - сказал премьер.
Во время выступления премьера сирены воздушной тревоги звучали в центральных и южных районах Израиля.
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В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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