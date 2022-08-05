https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807656412.html
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее - РИА Новости, 05.08.2022
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее
Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:34
2022-08-05T21:34
2022-08-05T22:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Израиль не заинтересован в масштабной операции в секторе Газа, но не боится ее, заявил премьер еврейского государства Яир Лапид в телеобращении, которое в прямом эфире транслировали израильские телеканалы.Ранее армия Израиля информировала, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение."Сегодняшние действия в Газе начались в свете конкретных угроз, которые нарушили привычный уклад жизни на юге. Израиль не заинтересован в масштабной операции в Газе, но и не боится ее", - сказал премьер.Во время выступления премьера сирены воздушной тревоги звучали в центральных и южных районах Израиля.
https://ria.ru/20220805/rezervisty-1807638427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:34 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее
Премьер Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее