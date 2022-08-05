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Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа - РИА Новости, 05.08.2022
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Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа
Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа - РИА Новости, 05.08.2022
Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа
Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:41
2022-08-05T23:35
в мире
исламский джихад
армия обороны израиля
израиль
сектор газа
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
западный берег реки иордан
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщила пресс-служба военных.Армия наносит удары по целям в Газе. В 80-километровой зоне вокруг сектора до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.Как утверждается в совместном заявлении премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, удары направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".В свою очередь, "Исламский джихад" сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. Кроме того, Минздрав анклава заявил о семи погибших, среди них пятилетняя девочка. Также 40 человек пострадали при атаке.Помимо этого, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль.Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
https://ria.ru/20220717/izrail-1803042678.html
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израиль
сектор газа
западный берег реки иордан
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Последствия авиаудара по Сектору Газа
Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. Ранее сообщалось о четырех погибших, включая пятилетнюю девочку, и 23 раненых. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
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в мире, исламский джихад, армия обороны израиля, израиль, сектор газа, яир лапид (министр иностранных дел израиля), западный берег реки иордан, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
16:41 05.08.2022 (обновлено: 23:35 05.08.2022)
 
Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа

ЦАХАЛ: Армия Израиля проводит в секторе Газа операцию против "Исламского джихада"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщила пресс-служба военных.

"ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", — говорится в релизе.

Армия наносит удары по целям в Газе. В 80-километровой зоне вокруг сектора до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
Как утверждается в совместном заявлении премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, удары направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".
В свою очередь, "Исламский джихад" сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. Кроме того, Минздрав анклава заявил о семи погибших, среди них пятилетняя девочка. Также 40 человек пострадали при атаке.
Помимо этого, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль.

"Израильский враг начал эскалацию против сопротивления в секторе Газа, совершив новое преступление. Враг должен заплатить цену и нести за это полную ответственность", — сказал представитель движения Фаузи Бархум журналистам.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.
На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
Западный берег - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 03:11
В столкновениях с израильской армией погиб палестинский подросток
 
В миреИсламский джихадАрмия обороны ИзраиляИзраильСектор ГазаЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Западный берег реки ИорданОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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