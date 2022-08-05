https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807572563.html

Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа

Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа - РИА Новости, 05.08.2022

Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа

Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:41

2022-08-05T16:41

2022-08-05T23:35

в мире

исламский джихад

армия обороны израиля

израиль

сектор газа

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

западный берег реки иордан

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщила пресс-служба военных.Армия наносит удары по целям в Газе. В 80-километровой зоне вокруг сектора до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.Как утверждается в совместном заявлении премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, удары направлены ​​на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".В свою очередь, "Исламский джихад" сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. Кроме того, Минздрав анклава заявил о семи погибших, среди них пятилетняя девочка. Также 40 человек пострадали при атаке.Помимо этого, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль.Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.

https://ria.ru/20220717/izrail-1803042678.html

https://ria.ru/20220802/ubiystvo-1806559060.html

израиль

сектор газа

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия авиаудара по Сектору Газа Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. Ранее сообщалось о четырех погибших, включая пятилетнюю девочку, и 23 раненых. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. 2022-08-05T16:41 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, исламский джихад, армия обороны израиля, израиль, сектор газа, яир лапид (министр иностранных дел израиля), западный берег реки иордан, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа