16:41 05.08.2022 (обновлено: 23:35 05.08.2022)
Армия Израиля объявила об операции "Рассвет" в секторе Газа
ЦАХАЛ: Армия Израиля проводит в секторе Газа операцию против "Исламского джихада"
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Армия Израиля проводит в секторе Газа контртеррористическую операцию, сообщила пресс-служба военных.
"ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад", — говорится в релизе.
Армия наносит удары по целям в Газе. В 80-километровой зоне вокруг сектора до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
Как утверждается в совместном заявлении премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, удары направлены на устранение конкретной угрозы для граждан Израиля и причинение ущерба "террористам и их пособникам".
В свою очередь, "Исламский джихад" сообщил о гибели одного из командиров в результате израильского авиаудара. Кроме того, Минздрав анклава заявил о семи погибших, среди них пятилетняя девочка. Также 40 человек пострадали при атаке.
Помимо этого, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за эскалацию на Израиль.
"Израильский враг начал эскалацию против сопротивления в секторе Газа, совершив новое преступление. Враг должен заплатить цену и нести за это полную ответственность", — сказал представитель движения Фаузи Бархум журналистам.
На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.