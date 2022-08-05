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Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА

Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА - РИА Новости, 05.08.2022

Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА

Региональный сосудистый центр Пятигорска увеличил число операций РЧА (Радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца) в два раза – только с начала текущего года РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:10

2022-08-05T13:10

2022-08-05T13:10

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СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Региональный сосудистый центр Пятигорска увеличил число операций РЧА (Радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца) в два раза – только с начала текущего года их выполнено 18 против 9 за весь прошлый год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Ставропольского края.По его словам, эффективность РЧА при правопредсердных аритмиях оценивается в 90% и выше, при левопредсердных - 50% и выше. Пораженные ткани за счет радиочастотного импульса подвергаются воздействию высоких температур (40-60 градусов), благодаря чему патологический участок полностью разрушается и больше не провоцирует сокращения, нарушающие нормальный ритм работы сердца. Преимущество данных операций в том, что доступ к сердцу осуществляется пункционно (проколами), подвергается воздействию только зона аритмии, не требуется глубокий наркоз. Болевые ощущения минимальны (как во время укола). Пациент находится в сознании. На вторые сутки после операции пациент может вставать, ходить и самостоятельно себя обслуживать.В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Иван Кошель отметил, что выполнение подобных операций стало возможным благодаря реализации региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html

https://ria.ru/20220523/stroitelstvo-1790219011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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