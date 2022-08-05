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Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА - РИА Новости, 05.08.2022
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Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА
Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА - РИА Новости, 05.08.2022
Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА
Региональный сосудистый центр Пятигорска увеличил число операций РЧА (Радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца) в два раза – только с начала текущего года РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:10
2022-08-05T13:10
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СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Региональный сосудистый центр Пятигорска увеличил число операций РЧА (Радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца) в два раза – только с начала текущего года их выполнено 18 против 9 за весь прошлый год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Ставропольского края.По его словам, эффективность РЧА при правопредсердных аритмиях оценивается в 90% и выше, при левопредсердных - 50% и выше. Пораженные ткани за счет радиочастотного импульса подвергаются воздействию высоких температур (40-60 градусов), благодаря чему патологический участок полностью разрушается и больше не провоцирует сокращения, нарушающие нормальный ритм работы сердца. Преимущество данных операций в том, что доступ к сердцу осуществляется пункционно (проколами), подвергается воздействию только зона аритмии, не требуется глубокий наркоз. Болевые ощущения минимальны (как во время укола). Пациент находится в сознании. На вторые сутки после операции пациент может вставать, ходить и самостоятельно себя обслуживать.В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Иван Кошель отметил, что выполнение подобных операций стало возможным благодаря реализации региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html
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ставропольский край, ставрополь, краснодар, общество, здоровье, здоровье - общество, пятигорск, полис омс, омс
13:10 05.08.2022
 

Сосудистый центр Пятигорска вдвое увеличил число операций РЧА

© Фото : Правительство Ставропольского краяРегиональный сосудистый центр Пятигорска
Региональный сосудистый центр Пятигорска - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Правительство Ставропольского края
Региональный сосудистый центр Пятигорска
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СТАВРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Региональный сосудистый центр Пятигорска увеличил число операций РЧА (Радиочастотная абляция аритмогенных зон сердца) в два раза – только с начала текущего года их выполнено 18 против 9 за весь прошлый год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Ставропольского края.
По его словам, эффективность РЧА при правопредсердных аритмиях оценивается в 90% и выше, при левопредсердных - 50% и выше. Пораженные ткани за счет радиочастотного импульса подвергаются воздействию высоких температур (40-60 градусов), благодаря чему патологический участок полностью разрушается и больше не провоцирует сокращения, нарушающие нормальный ритм работы сердца. Преимущество данных операций в том, что доступ к сердцу осуществляется пункционно (проколами), подвергается воздействию только зона аритмии, не требуется глубокий наркоз. Болевые ощущения минимальны (как во время укола). Пациент находится в сознании. На вторые сутки после операции пациент может вставать, ходить и самостоятельно себя обслуживать.
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"Новый метод позволяет устранить саму причину возникновения аритмии. В его основе лежит разрушительное воздействие сконцентрированного радиочастотного импульса на патологические ткани сердца. Эти импульсы подаются на специальный катетер-проводник. Он вводится через бедренную вену и проводится в сердце под рентгенологическим контролем", - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Денис Башта.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Иван Кошель отметил, что выполнение подобных операций стало возможным благодаря реализации региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".
"РЧА – это настоящий прорыв в медицине региона Кавказских минеральных вод. Раньше людям приходилось ездить в Ставрополь, Краснодар, Москву и Новосибирск, для проведения таких операций. Теперь их делают в самом сердце Кавминвод, по полису ОМС, для пациента – бесплатно, в Региональном сосудистом центре Пятигорска", – сказал Кошаль.
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