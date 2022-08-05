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Новая охраняемая природная территория появилась в МО
Новая охраняемая природная территория появилась в МО - РИА Новости, 05.08.2022
Новая охраняемая природная территория появилась в МО
В Московской области обозначили новую особо охраняемую природную территорию. Участок площадью 5,1 гектара находится на территории заказника "Донинский" – в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T18:52
2022-08-05T18:52
2022-08-05T18:52
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Московской области обозначили новую особо охраняемую природную территорию. Участок площадью 5,1 гектара находится на территории заказника "Донинский" – в пределах Богородского и Раменского округов. Об этом сообщил телеканал "360".На этой территории обитают гребенчатые тритоны, гадюки, пестрые дятлы, ужи, листоеды и другие животные. Также тут растут краснокнижные растения – пальчатокоренник пятнистый, гудайера ползучая и дремлик болотный. Всего на территории выявлены 54 вида позвоночных животных, 77 – насекомых, а 12 видов занесены в Красную книгу Московской области.Глава минэкологии региона Тихон Фирсов отметил, что заказник также уникален ландшафтами, которые породило трехкратное обледенение. Благодаря новому статусу в заказнике нельзя будет строить, использовать открытый огонь, рубить деревья и оставлять транспорт.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
В Московской области обозначили новую особо охраняемую природную территорию. Участок площадью 5,1 гектара находится на территории заказника "Донинский" – в пределах Богородского и Раменского округов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На этой территории обитают гребенчатые тритоны, гадюки, пестрые дятлы, ужи, листоеды и другие животные. Также тут растут краснокнижные растения – пальчатокоренник пятнистый, гудайера ползучая и дремлик болотный. Всего на территории выявлены 54 вида позвоночных животных, 77 – насекомых, а 12 видов занесены в Красную книгу Московской области.
Глава минэкологии региона Тихон Фирсов отметил, что заказник также уникален ландшафтами, которые породило трехкратное обледенение. Благодаря новому статусу в заказнике нельзя будет строить, использовать открытый огонь, рубить деревья и оставлять транспорт.