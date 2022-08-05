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Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США - РИА Новости, 05.08.2022
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Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США
Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США - РИА Новости, 05.08.2022
Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недавно направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении США своих обязанностей... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:21
2022-08-05T10:21
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недавно направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении США своих обязанностей страны-хозяйки штаб-квартиры ООН."Что касается уровня нашего присутствия там (на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН), будет ли это делегация из Москвы или наши американские коллеги могут в духе своего свободолюбия запретить приезд нашей делегации - мы посмотрим", - сказал Лавров журналистам.Согласно предварительной программе Генассамблеи ООН, Россию на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит глава МИД. В российском ведовстве сообщили, что состав делегации прорабатывается.В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Ранее США неоднократно не выдавали визы представителям РФ для участия в мероприятиях по линии ООН.Лавров напомнил, что у США, как страны-хозяйки штаб-квартиры ООН "есть юридическое обязательство делать все, чтобы любая страна-член ООН могла комфортно участвовать в мероприятиях"."США манкируют этой своей обязанностью. Недавно я отправил письмо госсекретарю ООН, который в свою очередь обязан добиваться от страны-хозяйки штаб-квартиры о том, чтобы она вела себя прилично", - заключил министр.
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в мире, россия, сша, москва, генеральная ассамблея оон, оон
10:21 05.08.2022
 
Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США

Лавров отправил Гутеррешу письмо о несоблюдении США обязанностей хозяйки штаб-квартиры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недавно направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении США своих обязанностей страны-хозяйки штаб-квартиры ООН.
"Что касается уровня нашего присутствия там (на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН), будет ли это делегация из Москвы или наши американские коллеги могут в духе своего свободолюбия запретить приезд нашей делегации - мы посмотрим", - сказал Лавров журналистам.
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В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Ранее США неоднократно не выдавали визы представителям РФ для участия в мероприятиях по линии ООН.
Лавров напомнил, что у США, как страны-хозяйки штаб-квартиры ООН "есть юридическое обязательство делать все, чтобы любая страна-член ООН могла комфортно участвовать в мероприятиях".
"США манкируют этой своей обязанностью. Недавно я отправил письмо госсекретарю ООН, который в свою очередь обязан добиваться от страны-хозяйки штаб-квартиры о том, чтобы она вела себя прилично", - заключил министр.
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