https://ria.ru/20220805/oon-1807410695.html

Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США

Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США - РИА Новости, 05.08.2022

Глава МИД Лавров отправил Гутеррешу письмо о нарушениях со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недавно направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении США своих обязанностей... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:21

2022-08-05T10:21

2022-08-05T10:21

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недавно направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении США своих обязанностей страны-хозяйки штаб-квартиры ООН."Что касается уровня нашего присутствия там (на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН), будет ли это делегация из Москвы или наши американские коллеги могут в духе своего свободолюбия запретить приезд нашей делегации - мы посмотрим", - сказал Лавров журналистам.Согласно предварительной программе Генассамблеи ООН, Россию на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит глава МИД. В российском ведовстве сообщили, что состав делегации прорабатывается.В этом году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Ранее США неоднократно не выдавали визы представителям РФ для участия в мероприятиях по линии ООН.Лавров напомнил, что у США, как страны-хозяйки штаб-квартиры ООН "есть юридическое обязательство делать все, чтобы любая страна-член ООН могла комфортно участвовать в мероприятиях"."США манкируют этой своей обязанностью. Недавно я отправил письмо госсекретарю ООН, который в свою очередь обязан добиваться от страны-хозяйки штаб-квартиры о том, чтобы она вела себя прилично", - заключил министр.

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, москва, генеральная ассамблея оон, оон