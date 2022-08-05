https://ria.ru/20220805/obstrel-1807586790.html
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС во время пересменки работников
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС во время пересменки работников - РИА Новости, 05.08.2022
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС во время пересменки работников
Украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС во время пересменки работников, сообщили РИА Новости власти Энергодара. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T17:08
2022-08-05T17:08
2022-08-05T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
энергодар
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС во время пересменки работников, сообщили РИА Новости власти Энергодара."Сегодня во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС", — заявил представитель новой военно-гражданской администрации города.Как утверждается, в результате инцидента оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство мощностью 750 кВ, которое необходимо для безопасного функционирования энергоблоков.По данным собеседника агентства, на месте обстрела разгорелся пожар. Возгорание тушат сотрудники специальной пожарной части."На данный момент в связи с тем, что оборванные линии электропередачи находятся под напряжением и высока вероятность выпада осадков, приступить к локализации пожара не представляется возможным", — отметил он.Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевский режим в попытке вызвать техногенную катастрофу, нарушив систему охлаждения реакторов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины.С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. В МИД связали взятие объекта с необходимостью предотвратить утечку ядерных радиоактивных материалов. В ведомстве также заявили, что станция по-прежнему управляется украинским оператором.Беспилотники ВСУ неоднократно атаковали территорию АЭС. В Москве заявляют, что Киев создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ и ждет реакции международного сообщества.
https://ria.ru/20220802/zaporozhe-1806666848.html
https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запорожская АЭС после обстрела со стороны украинских боевиков
Украинские боевики сегодня во время пересменки работников совершили новый артобстрел территории Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости местные власти. По их заявлению, оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков АЭС, принимаются меры по нормализации работы станции.
2022-08-05T17:08
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина, энергодар, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, магатэ
17:08 05.08.2022 (обновлено: 18:39 05.08.2022)
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС во время пересменки работников
ВСУ обстреляли из артиллерии Запорожскую АЭС во время пересменки работников
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Запорожской АЭС во время пересменки работников, сообщили РИА Новости власти Энергодара.
"Сегодня во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС", — заявил представитель новой военно-гражданской администрации города.
Как утверждается, в результате инцидента оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство мощностью 750 кВ, которое необходимо для безопасного функционирования энергоблоков.
По данным собеседника агентства, на месте обстрела разгорелся пожар. Возгорание тушат сотрудники специальной пожарной части.
"На данный момент в связи с тем, что оборванные линии электропередачи находятся под напряжением и высока вероятность выпада осадков, приступить к локализации пожара не представляется возможным", — отметил он.
Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
обвинил киевский режим в попытке вызвать техногенную катастрофу, нарушив систему охлаждения реакторов. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ
) срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки террористических атак на атомную станцию со стороны Украины
.
С марта российские военные охраняют Запорожскую АЭС
, которая расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар
. В МИД связали взятие объекта с необходимостью предотвратить утечку ядерных радиоактивных материалов. В ведомстве также заявили, что станция по-прежнему управляется украинским оператором.
Беспилотники ВСУ
неоднократно атаковали территорию АЭС. В Москве
заявляют, что Киев
создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе
. Россия
обратилась к МАГАТЭ
и ждет реакции международного сообщества.