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Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона

Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона - РИА Новости, 05.08.2022

Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона

Украинские войска днем в пятницу обстреляли город Херсон, ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:59

2022-08-05T16:59

2022-08-05T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

новая каховка

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска днем в пятницу обстреляли город Херсон, ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости в администрации региона."Днем украинские войска обстреляли Херсон. Работала система противовоздушной обороны. Атака отражена. Прилетов не было", - сказали в администрации.В пресс-службе опровергли сообщения украинских СМИ о якобы попаданиях в Антоновский мост через Днепр. "Никаких прилетов по мосту не было", - отметили в пресс-службе. По данным властей региона, украинская армия в пятницу также обстреляла город Новая Каховка. Там также сработала система ПВО. Информация о возможных разрушениях уточняется.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

херсон

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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