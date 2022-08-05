https://ria.ru/20220805/obstrel-1807581498.html
Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона
Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона - РИА Новости, 05.08.2022
Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона
Украинские войска днем в пятницу обстреляли город Херсон, ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:59
2022-08-05T16:59
2022-08-05T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
новая каховка
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска днем в пятницу обстреляли город Херсон, ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости в администрации региона."Днем украинские войска обстреляли Херсон. Работала система противовоздушной обороны. Атака отражена. Прилетов не было", - сказали в администрации.В пресс-службе опровергли сообщения украинских СМИ о якобы попаданиях в Антоновский мост через Днепр. "Никаких прилетов по мосту не было", - отметили в пресс-службе. По данным властей региона, украинская армия в пятницу также обстреляла город Новая Каховка. Там также сработала система ПВО. Информация о возможных разрушениях уточняется.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , новая каховка, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
16:59 05.08.2022 (обновлено: 17:00 05.08.2022)
Система ПВО отразила обстрел украинскими войсками Херсона
Украинские войска попытались обстрелять ракетами Херсон, но система ПВО отразила атаку