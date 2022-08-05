https://ria.ru/20220805/obstrel-1807536664.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска примерно за 45 минут обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:20

2022-08-05T15:20

2022-08-05T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 45 минут обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.08 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.10 и 14.55 обстреляли Новобахмутовку и Михайловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка 2022-08-05T15:20 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато, вооруженные силы украины