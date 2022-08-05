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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/obstrel-1807536664.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска примерно за 45 минут обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:20
2022-08-05T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
куйбышевский район
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 45 минут обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.08 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.10 и 14.55 обстреляли Новобахмутовку и Михайловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
украина
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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато, вооруженные силы украины
15:20 05.08.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Михайловку и дважды Донецк

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБрусчатка, поврежденная в Донецке в результате обстрела ВСУ
Брусчатка, поврежденная в Донецке в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Брусчатка, поврежденная в Донецке в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 45 минут обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.08 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.10 и 14.55 обстреляли Новобахмутовку и Михайловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКуйбышевский районНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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