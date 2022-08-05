Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Михайловку и дважды Донецк
Брусчатка, поврежденная в Донецке в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска примерно за 45 минут обстреляли населенные пункты Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.08 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.10 и 14.55 обстреляли Новобахмутовку и Михайловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.