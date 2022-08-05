https://ria.ru/20220805/obstrel-1807477397.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:06

2022-08-05T13:06

2022-08-05T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка погиб один человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка. МЧС ДНР сообщало о пожаре в медучреждении, четыре человека пострадали.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)