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При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 05.08.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:06
2022-08-05T13:06
2022-08-05T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка погиб один человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка. МЧС ДНР сообщало о пожаре в медучреждении, четыре человека пострадали.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Куйбышевского района Донецка погиб один человек