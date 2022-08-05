https://ria.ru/20220805/obstrel-1807459469.html

В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022

В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Две сотрудницы железной дороги ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:16

2022-08-05T12:16

2022-08-05T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Две сотрудницы железной дороги ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Ясиноватую, ранены две сотрудницы железной дороги. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Ясиноватой также зафиксировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня: в 11.40 украинские войска выпустили по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина