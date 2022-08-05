https://ria.ru/20220805/obstrel-1807459469.html
В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.08.2022
В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Две сотрудницы железной дороги ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:16
2022-08-05T12:16
2022-08-05T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Две сотрудницы железной дороги ранены при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Ясиноватую, ранены две сотрудницы железной дороги. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Ясиноватой также зафиксировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня: в 11.40 украинские войска выпустили по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
В Ясиноватой две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Ясиноватой две сотрудницы железной дороги пострадали при обстреле со стороны ВСУ