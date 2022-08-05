09:10 05.08.2022 (обновлено: 09:32 05.08.2022)
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист, выпустив 46 снарядов
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров; 8.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 8.33 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным ведомства, украинские войска выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) в 7.45 пять мин калибром 120 миллиметров, а в 8.15 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также сообщается, что в 8.03 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.