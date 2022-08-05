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ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/obstrel-1807398356.html
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист - РИА Новости, 05.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист
Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:10
2022-08-05T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров; 8.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 8.33 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) в 7.45 пять мин калибром 120 миллиметров, а в 8.15 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также сообщается, что в 8.03 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220805/obstrel-1807378098.html
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в мире, украина
09:10 05.08.2022 (обновлено: 09:32 05.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист

ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист, выпустив 46 снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБрусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров; 8.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 8.33 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
01:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Градов" по Донецку
Кроме того, по данным ведомства, украинские войска выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) в 7.45 пять мин калибром 120 миллиметров, а в 8.15 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также сообщается, что в 8.03 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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