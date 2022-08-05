https://ria.ru/20220805/obstrel-1807398356.html

ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист

ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист - РИА Новости, 05.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и поселок Металлист

Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:10

2022-08-05T09:10

2022-08-05T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров; 8.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 8.33 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) в 7.45 пять мин калибром 120 миллиметров, а в 8.15 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также сообщается, что в 8.03 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

https://ria.ru/20220805/obstrel-1807378098.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина