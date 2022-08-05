https://ria.ru/20220805/obstrel-1807388128.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку тяжелыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку тяжелыми снарядами - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку тяжелыми снарядами

Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:01

2022-08-05T07:01

2022-08-05T07:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:10 - н.п. Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 06:30 - н.п. Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 06.45 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке со стороны населенного пункта Дзержинск.

https://ria.ru/20220805/obstrel-1807378098.html

донецк (днр)

горловка

украина

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в мире, донецк (днр), горловка, украина