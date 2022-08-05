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Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными - РИА Новости, 05.08.2022
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Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными
Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными - РИА Новости, 05.08.2022
Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными
США продолжат переговоры с РФ об обмене заключенными по установленным между странами каналам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:09
2022-08-05T13:09
в мире
бриттни грайнер
сша
россия
московская область (подмосковье)
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БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. США продолжат переговоры с РФ об обмене заключенными по установленным между странами каналам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока."Как вам известно, мы выдвинули существенное предложение, по которому Россия с нами взаимодействует", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о вероятном обмене на российских заключенных в США звезды американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая была в четверг приговорена Химкинским судом Московской области к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков."То, что министр иностранных дел (РФ) Лавров сказал сегодня утром, и сказал это публично, было, что они (Россия – ред.) готовы взаимодействовать через те каналы, которые мы создали специально для этой цели. Мы будем продолжать это (взаимодействие - ред.)", - заявил госсекретарь США.
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сша
россия
московская область (подмосковье)
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в мире, бриттни грайнер, сша, россия, московская область (подмосковье)
13:09 05.08.2022
 
Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными

Госсекретарь Блинкен: США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. США продолжат переговоры с РФ об обмене заключенными по установленным между странами каналам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока.
"Как вам известно, мы выдвинули существенное предложение, по которому Россия с нами взаимодействует", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о вероятном обмене на российских заключенных в США звезды американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая была в четверг приговорена Химкинским судом Московской области к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
"То, что министр иностранных дел (РФ) Лавров сказал сегодня утром, и сказал это публично, было, что они (Россия – ред.) готовы взаимодействовать через те каналы, которые мы создали специально для этой цели. Мы будем продолжать это (взаимодействие - ред.)", - заявил госсекретарь США.
Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 08:51
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
 
В миреБриттни ГрайнерСШАРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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