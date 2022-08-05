https://ria.ru/20220805/obmen-1807478272.html

Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными

Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными - РИА Новости, 05.08.2022

Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными

США продолжат переговоры с РФ об обмене заключенными по установленным между странами каналам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:09

2022-08-05T13:09

2022-08-05T13:09

в мире

бриттни грайнер

сша

россия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. США продолжат переговоры с РФ об обмене заключенными по установленным между странами каналам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока."Как вам известно, мы выдвинули существенное предложение, по которому Россия с нами взаимодействует", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о вероятном обмене на российских заключенных в США звезды американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая была в четверг приговорена Химкинским судом Московской области к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков."То, что министр иностранных дел (РФ) Лавров сказал сегодня утром, и сказал это публично, было, что они (Россия – ред.) готовы взаимодействовать через те каналы, которые мы создали специально для этой цели. Мы будем продолжать это (взаимодействие - ред.)", - заявил госсекретарь США.

https://ria.ru/20220805/obmen-1807395944.html

сша

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бриттни грайнер, сша, россия, московская область (подмосковье)