Блинкен рассказал о переговорах об обмене задержанными
Госсекретарь Блинкен: США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. США продолжат переговоры с РФ об обмене заключенными по установленным между странами каналам, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-брифинге в Пномпене, где он принимает участие в многосторонних мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров регионального блока.
"Как вам известно, мы выдвинули существенное предложение, по которому Россия с нами взаимодействует", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналистов о вероятном обмене на российских заключенных в США звезды американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, которая была в четверг приговорена Химкинским судом Московской области к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
"То, что министр иностранных дел (РФ) Лавров сказал сегодня утром, и сказал это публично, было, что они (Россия – ред.) готовы взаимодействовать через те каналы, которые мы создали специально для этой цели. Мы будем продолжать это (взаимодействие - ред.)", - заявил госсекретарь США.
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