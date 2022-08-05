https://ria.ru/20220805/norvegiya-1807535840.html

В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны

В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны - РИА Новости, 05.08.2022

В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны

Норвежский круизный лайнер Richard With сел на мель в районе архипелага Сулунн в юго-западной части Норвегии, передает телерадиовещательная компания NRK. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:13

2022-08-05T16:13

2022-08-05T16:13

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Норвежский круизный лайнер Richard With сел на мель в районе архипелага Сулунн в юго-западной части Норвегии, передает телерадиовещательная компания NRK.По ее данным, центральная спасательная служба Норвегии утром 5 августа получила сообщение о том, что судно по неизвестной причине встало на мель. Отмечается, что на борту находились 67 человек, среди них не было туристов. В результате происшествия никто не пострадал.Инцидент произошел в канале Стайнсунд в губернии Вестланн. "Никто не пострадал, нет никакой угрозы экипажу на борту. Судно находится в стабильном положении, буксировщики вызваны на место происшествия", — цитирует NRK заявление компании Hurtigruten, которой принадлежит корабль.Как отмечает вещатель, причина случившегося еще не установлена, но экипаж судна сообщал о возможном пробитии балластной цистерны. На место инцидента вызвали специалистов с водолазным снаряжением для осмотра днища лайнера.По данным сервиса отслеживания маршрутов MarineTraffic, судно следовало в город Берген.

https://ria.ru/20220718/layner-1803149946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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