Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220805/norvegiya-1807535840.html
В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны
В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны - РИА Новости, 05.08.2022
В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны
Норвежский круизный лайнер Richard With сел на мель в районе архипелага Сулунн в юго-западной части Норвегии, передает телерадиовещательная компания NRK. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:13
2022-08-05T16:13
туризм
туризм
новости - туризм
норвегия
берген
круизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768986676_0:664:2217:1911_1920x0_80_0_0_d9a6b2772fbf844f1b4abea5e797e3da.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Норвежский круизный лайнер Richard With сел на мель в районе архипелага Сулунн в юго-западной части Норвегии, передает телерадиовещательная компания NRK.По ее данным, центральная спасательная служба Норвегии утром 5 августа получила сообщение о том, что судно по неизвестной причине встало на мель. Отмечается, что на борту находились 67 человек, среди них не было туристов. В результате происшествия никто не пострадал.Инцидент произошел в канале Стайнсунд в губернии Вестланн. "Никто не пострадал, нет никакой угрозы экипажу на борту. Судно находится в стабильном положении, буксировщики вызваны на место происшествия", — цитирует NRK заявление компании Hurtigruten, которой принадлежит корабль.Как отмечает вещатель, причина случившегося еще не установлена, но экипаж судна сообщал о возможном пробитии балластной цистерны. На место инцидента вызвали специалистов с водолазным снаряжением для осмотра днища лайнера.По данным сервиса отслеживания маршрутов MarineTraffic, судно следовало в город Берген.
https://ria.ru/20220718/layner-1803149946.html
норвегия
берген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768986676_0:384:2217:2047_1920x0_80_0_0_a2228260ddbe54917cc48cd150d158b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, норвегия, берген, круизы
16:13 05.08.2022
 
В Норвегии круизный лайнер сел на мель на юго-западе страны

В Норвегии круизный лайнер Richard With сел на мель в районе архипелага Сулунн

© Pixabay / Michelle RaponiКруизный лайнер в Норвегии
Круизный лайнер в Норвегии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Pixabay / Michelle Raponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Норвежский круизный лайнер Richard With сел на мель в районе архипелага Сулунн в юго-западной части Норвегии, передает телерадиовещательная компания NRK.
По ее данным, центральная спасательная служба Норвегии утром 5 августа получила сообщение о том, что судно по неизвестной причине встало на мель. Отмечается, что на борту находились 67 человек, среди них не было туристов. В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел в канале Стайнсунд в губернии Вестланн. "Никто не пострадал, нет никакой угрозы экипажу на борту. Судно находится в стабильном положении, буксировщики вызваны на место происшествия", — цитирует NRK заявление компании Hurtigruten, которой принадлежит корабль.
Как отмечает вещатель, причина случившегося еще не установлена, но экипаж судна сообщал о возможном пробитии балластной цистерны. На место инцидента вызвали специалистов с водолазным снаряжением для осмотра днища лайнера.
По данным сервиса отслеживания маршрутов MarineTraffic, судно следовало в город Берген.
Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 13:21Туризм
В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНорвегияБергенкруизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала