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Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация - РИА Новости, 05.08.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220805/moor-1807559131.html
Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация
Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация - РИА Новости, 05.08.2022
Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация
Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой, считает глава региона Александр Моор, этому способствует реализуемый в регионе комплекс мер... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:10
2022-08-05T16:10
тюменская область
экономика
максим решетников
владимир якушев
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой, считает глава региона Александр Моор, этому способствует реализуемый в регионе комплекс мер поддержки бизнеса, отмечают в информцентре правительства области.Индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности в Тюменской области за шесть месяцев 2022 года вырос на 1,1%, приводит данные информцентр."Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой. Об этом сообщил губернатор Тюменской области, комментируя итоги онлайн-совещания о реализуемых мерах по поддержке экономики, которое провели министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев", - отмечается в Telegram-канале информцентра.Позитивно влияет на экономическую ситуацию в том числе реализуемый комплекс региональных мер поддержки бизнеса. В числе наиболее эффективных перечисляются сниженная процентная ставка по всем программам поддержки Фонда микрофинансирования, лизинг по сниженным процентным ставкам для покупки оборудования транспорта, возмещение затрат по договорам лизинга оборудования, размер которого увеличен до 100 процентов от первого взноса и до 25 миллионов рублей по каждому договору.
https://ria.ru/20220805/investitsii-1807545597.html
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экономика, максим решетников, владимир якушев, тюменская область, россия, александр моор
16:10 05.08.2022
 

Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой, считает глава региона Александр Моор, этому способствует реализуемый в регионе комплекс мер поддержки бизнеса, отмечают в информцентре правительства области.
Индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности в Тюменской области за шесть месяцев 2022 года вырос на 1,1%, приводит данные информцентр.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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"Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой. Об этом сообщил губернатор Тюменской области, комментируя итоги онлайн-совещания о реализуемых мерах по поддержке экономики, которое провели министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев", - отмечается в Telegram-канале информцентра.
Позитивно влияет на экономическую ситуацию в том числе реализуемый комплекс региональных мер поддержки бизнеса. В числе наиболее эффективных перечисляются сниженная процентная ставка по всем программам поддержки Фонда микрофинансирования, лизинг по сниженным процентным ставкам для покупки оборудования транспорта, возмещение затрат по договорам лизинга оборудования, размер которого увеличен до 100 процентов от первого взноса и до 25 миллионов рублей по каждому договору.

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