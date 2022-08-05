https://ria.ru/20220805/moor-1807559131.html

Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация

Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация - РИА Новости, 05.08.2022

Моор: в Тюменской области устойчивая экономическая ситуация

Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой, считает глава региона Александр Моор, этому способствует реализуемый в регионе комплекс мер... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:10

2022-08-05T16:10

2022-08-05T16:10

тюменская область

экономика

максим решетников

владимир якушев

тюменская область

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой, считает глава региона Александр Моор, этому способствует реализуемый в регионе комплекс мер поддержки бизнеса, отмечают в информцентре правительства области.Индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности в Тюменской области за шесть месяцев 2022 года вырос на 1,1%, приводит данные информцентр."Экономическая ситуация в Тюменской области остается устойчивой. Об этом сообщил губернатор Тюменской области, комментируя итоги онлайн-совещания о реализуемых мерах по поддержке экономики, которое провели министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев", - отмечается в Telegram-канале информцентра.Позитивно влияет на экономическую ситуацию в том числе реализуемый комплекс региональных мер поддержки бизнеса. В числе наиболее эффективных перечисляются сниженная процентная ставка по всем программам поддержки Фонда микрофинансирования, лизинг по сниженным процентным ставкам для покупки оборудования транспорта, возмещение затрат по договорам лизинга оборудования, размер которого увеличен до 100 процентов от первого взноса и до 25 миллионов рублей по каждому договору.

https://ria.ru/20220805/investitsii-1807545597.html

https://ria.ru/20220711/tyumen-1801720540.html

тюменская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, максим решетников, владимир якушев, тюменская область, россия, александр моор