https://ria.ru/20220805/mikrobiznes-1807402818.html

РБК: микробизнес оказался не готов переходить на упрощенное налогообложение

РБК: микробизнес оказался не готов переходить на упрощенное налогообложение - РИА Новости, 05.08.2022

РБК: микробизнес оказался не готов переходить на упрощенное налогообложение

Российские микрокомпании заявили о неготовности пользоваться новой упрощенной системой налогообложения, которая освобождает от отчетности и страховых взносов... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:43

2022-08-05T09:43

2022-08-05T09:56

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские микрокомпании заявили о неготовности пользоваться новой упрощенной системой налогообложения, которая освобождает от отчетности и страховых взносов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Актион Бухгалтерия", проведенном среди более чем 400 российских микропредприятий.Из 97% респондентов, отказавшихся работать по новой системе налогообложения, 39% утверждают, что она не будет выгодна из-за высоких ставок налога. Еще 47% пояснили, что не подходят по заявленным критериям системы, например по доходам и числу сотрудников. Также почти каждый восьмой микропредприниматель назвал собственные причины отказа, в частности желание повременить, чтобы понаблюдать за работой новой системы."Так как налог будут рассчитывать налоговые инспекторы на основании информации, которую им передаст банк, у бухгалтеров есть сомнения, что этот тандем будет работать без ошибок. Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без сбоев", — прокомментировала результаты исследования эксперт "Актион Бухгалтерия" Зинаида Албантова.С 1 июля в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях проходит эксперимент по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Этим режимом смогут добровольно воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в соответствующих регионах и состоящих там на налоговом учете. Годовой доход микропредприятий должен быть не выше 60 миллионов рублей, а численность наемных работников — не более пяти человек. Если объектом налогообложения выступают доходы, налоговая ставка для участников эксперимента составит 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, — то 20%. Налоговым периодом признается календарный месяц. Помимо этого, для таких организаций и ИП устанавливаются нулевые ставки страховых взносов.Участникам эксперимента не нужно готовить и подавать налоговые декларации — платежи будут рассчитывать автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Для перехода на новый режим нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика.

https://ria.ru/20220517/kredit-1789029142.html

https://ria.ru/20220704/biznes-1800104416.html

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, михаил мишустин