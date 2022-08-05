09:43 05.08.2022 (обновлено: 09:56 05.08.2022)
РБК: микробизнес оказался не готов переходить на упрощенное налогообложение
РБК: 97% микропредприятий не собираются переходить на новое упрощенное налогообложение
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботник в помещении одного из кафе Москвы
Работник в помещении одного из кафе Москвы
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские микрокомпании заявили о неготовности пользоваться новой упрощенной системой налогообложения, которая освобождает от отчетности и страховых взносов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Актион Бухгалтерия", проведенном среди более чем 400 российских микропредприятий.
Из 97% респондентов, отказавшихся работать по новой системе налогообложения, 39% утверждают, что она не будет выгодна из-за высоких ставок налога. Еще 47% пояснили, что не подходят по заявленным критериям системы, например по доходам и числу сотрудников. Также почти каждый восьмой микропредприниматель назвал собственные причины отказа, в частности желание повременить, чтобы понаблюдать за работой новой системы.
"Так как налог будут рассчитывать налоговые инспекторы на основании информации, которую им передаст банк, у бухгалтеров есть сомнения, что этот тандем будет работать без ошибок. Бизнес хочет дождаться, когда систему отладят и она начнет действовать без сбоев", — прокомментировала результаты исследования эксперт "Актион Бухгалтерия" Зинаида Албантова.
С 1 июля в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях проходит эксперимент по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Этим режимом смогут добровольно воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в соответствующих регионах и состоящих там на налоговом учете. Годовой доход микропредприятий должен быть не выше 60 миллионов рублей, а численность наемных работников — не более пяти человек. Если объектом налогообложения выступают доходы, налоговая ставка для участников эксперимента составит 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, — то 20%. Налоговым периодом признается календарный месяц. Помимо этого, для таких организаций и ИП устанавливаются нулевые ставки страховых взносов.
Участникам эксперимента не нужно готовить и подавать налоговые декларации — платежи будут рассчитывать автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Для перехода на новый режим нужно уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика.