https://ria.ru/20220805/mezentsev-1807659451.html
Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси
Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси - РИА Новости, 05.08.2022
Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси
Российско-белорусское научно-технологическое сотрудничество в рамках союзных программ, в том числе меры по сокращению сроков подготовки проектов программ... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:02
2022-08-05T22:02
2022-08-05T22:02
союзное государство
москва
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
национальная академия наук беларуси
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российско-белорусское научно-технологическое сотрудничество в рамках союзных программ, в том числе меры по сокращению сроков подготовки проектов программ обсудили на встрече в пятницу Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Стороны также обсудили ход подготовки к заседанию Международной ассоциации Академии наук, запланированному на конец сентября в Москве."В рамках встречи стороны рассмотрели перечень актуализированных концепций программ, которые сегодня находятся в разработке, уделили особое внимание необходимости концентрации на задачах импортозамещения", - отметили в Постоянном Комитете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, национальная академия наук беларуси