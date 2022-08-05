https://ria.ru/20220805/mezentsev-1807659451.html

Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси

Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси - РИА Новости, 05.08.2022

Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси

Российско-белорусское научно-технологическое сотрудничество в рамках союзных программ, в том числе меры по сокращению сроков подготовки проектов программ... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:02

2022-08-05T22:02

2022-08-05T22:02

союзное государство

москва

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

национальная академия наук беларуси

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российско-белорусское научно-технологическое сотрудничество в рамках союзных программ, в том числе меры по сокращению сроков подготовки проектов программ обсудили на встрече в пятницу Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Стороны также обсудили ход подготовки к заседанию Международной ассоциации Академии наук, запланированному на конец сентября в Москве."В рамках встречи стороны рассмотрели перечень актуализированных концепций программ, которые сегодня находятся в разработке, уделили особое внимание необходимости концентрации на задачах импортозамещения", - отметили в Постоянном Комитете.

https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html

москва

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, национальная академия наук беларуси