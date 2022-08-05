14:27 05.08.2022 (обновлено: 01:59 06.08.2022)
Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК
Путин утвердил ответные меры в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем говорится, что до конца года запрещены сделки с долями, которые принадлежат компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их "дочках" .
"Запрет... распространяется на сделки: с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции", — добавляется в документе.
Кроме того, эта мера касается компаний-недропользователей и фирм, обслуживающих ТЭК, а также российских банков из установленного президентом списка. Для подготовки такого перечня глава государства выделил правительству десять дней.
Кроме того, в указе прописывается, что сделки, совершенные в его обход, признаются ничтожными. При этом операции, которые запрещаются документом, могут осуществляться на основании специального разрешения президента.
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Также новые ограничения могут неоднократно продлеваться главой государства.
Российское правительство приняло несколько ответных мер, в том числе расширило перечень недружественных стран. Сейчас в списке 49 государств: Багамы, США, Великобритания (включая острова Гернси, Джерси и Мэн, а также Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.
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