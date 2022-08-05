https://ria.ru/20220805/mery-1807506889.html

Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК

Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК - РИА Новости, 06.08.2022

Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-05T14:27

2022-08-05T14:27

2022-08-06T01:59

экономика

владимир путин

россия

украина

москва

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В нем говорится, что до конца года запрещены сделки с долями, которые принадлежат компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их "дочках" . Кроме того, эта мера касается компаний-недропользователей и фирм, обслуживающих ТЭК, а также российских банков из установленного президентом списка. Для подготовки такого перечня глава государства выделил правительству десять дней.Кроме того, в указе прописывается, что сделки, совершенные в его обход, признаются ничтожными. При этом операции, которые запрещаются документом, могут осуществляться на основании специального разрешения президента.Также новые ограничения могут неоднократно продлеваться главой государства. С началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.Российское правительство приняло несколько ответных мер, в том числе расширило перечень недружественных стран. Сейчас в списке 49 государств: Багамы, США, Великобритания (включая острова Гернси, Джерси и Мэн, а также Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия, украина, москва