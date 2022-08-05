https://ria.ru/20220805/melanshon-1807453575.html

Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 05.08.2022

Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в своем еженедельном посте в блоге отметил, что "существует лишь один Китай и Тайвань является его... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:03

2022-08-05T12:03

2022-08-05T12:04

в мире

жан-люк меланшон

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китай

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визит пелоси на тайвань

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ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в своем еженедельном посте в блоге отметил, что "существует лишь один Китай и Тайвань является его частью", и назвал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "провокацией"."Какими бы масштабными ни были критические замечания, которые могут быть адресованы правительству Китая, мы должны отказаться потворствовать войне с Китаем для удовлетворения позиции США по поводу Тайваня. Если бы я был избран, я бы придерживался этой риторики с правительством США", - написал бывший кандидат в президенты Франции в своем блоге.Меланшон обвинил правительство США в попытке "открыть новый фронт". По его мнению, вскоре могут быть введены экономические санкции против Китая. "Достаточно посмотреть, что делается сейчас по поводу России, чтобы понять, кому выгодна эта "стратегия", – отметил он.Посольство Китая во Франции отреагировало на пост Меланшона в своем Twitter: "Спасибо Жану-Люку Меланшону за неизменную поддержку политики неделимого Китая".Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807399119.html

https://ria.ru/20220802/medvedev-1806797713.html

сша

тайвань

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Дарья Буймова

в мире, жан-люк меланшон, цай инвэнь, сша, тайвань, китай, мид кнр, визит пелоси на тайвань