12:03 05.08.2022 (обновлено: 12:04 05.08.2022)
Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в своем еженедельном посте в блоге отметил, что "существует лишь один Китай и Тайвань является его частью", и назвал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "провокацией".
"Какими бы масштабными ни были критические замечания, которые могут быть адресованы правительству Китая, мы должны отказаться потворствовать войне с Китаем для удовлетворения позиции США по поводу Тайваня. Если бы я был избран, я бы придерживался этой риторики с правительством США", - написал бывший кандидат в президенты Франции в своем блоге.
Меланшон обвинил правительство США в попытке "открыть новый фронт". По его мнению, вскоре могут быть введены экономические санкции против Китая. "Достаточно посмотреть, что делается сейчас по поводу России, чтобы понять, кому выгодна эта "стратегия", – отметил он.
Посольство Китая во Франции отреагировало на пост Меланшона в своем Twitter: "Спасибо Жану-Люку Меланшону за неизменную поддержку политики неделимого Китая".
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.