https://ria.ru/20220805/medvedev-1807572807.html
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне - РИА Новости, 05.08.2022
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:42
2022-08-05T16:42
2022-08-05T17:08
безопасность
оренбургская область
дмитрий медведев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, сообщили в его секретариате."Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ в рамках ознакомления с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в летний периода обучения, посетил Тоцкий гарнизон, расположенный в Оренбургской области", - отметили там."Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня. Состоялась беседа с военнослужащими", - рассказали в секретариате.
https://ria.ru/20220729/voennye-1805896228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, оренбургская область, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф
16:42 05.08.2022 (обновлено: 17:08 05.08.2022)
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне
Зампред Совбеза Медведев побывал на стрельбах минометных расчетов в Оренбургской области