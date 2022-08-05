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Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне - РИА Новости, 05.08.2022
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Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне - РИА Новости, 05.08.2022
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:42
2022-08-05T17:08
безопасность
оренбургская область
дмитрий медведев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, сообщили в его секретариате."Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ в рамках ознакомления с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в летний периода обучения, посетил Тоцкий гарнизон, расположенный в Оренбургской области", - отметили там."Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня. Состоялась беседа с военнослужащими", - рассказали в секретариате.
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оренбургская область
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безопасность, оренбургская область, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф
16:42 05.08.2022 (обновлено: 17:08 05.08.2022)
 
Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне

Зампред Совбеза Медведев побывал на стрельбах минометных расчетов в Оренбургской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, сообщили в его секретариате.
"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ в рамках ознакомления с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в летний периода обучения, посетил Тоцкий гарнизон, расположенный в Оренбургской области", - отметили там.
"Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня. Состоялась беседа с военнослужащими", - рассказали в секретариате.
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БезопасностьОренбургская областьДмитрий МедведевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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