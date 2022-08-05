https://ria.ru/20220805/medvedev-1807572807.html

Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне

Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне - РИА Новости, 05.08.2022

Медведев ознакомился с подготовкой личного состава ВС в Тоцком гарнизоне

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T16:42

2022-08-05T16:42

2022-08-05T17:08

безопасность

оренбургская область

дмитрий медведев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, сообщили в его секретариате."Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поручению президента РФ в рамках ознакомления с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в летний периода обучения, посетил Тоцкий гарнизон, расположенный в Оренбургской области", - отметили там."Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня. Состоялась беседа с военнослужащими", - рассказали в секретариате.

https://ria.ru/20220729/voennye-1805896228.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, оренбургская область, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф