https://ria.ru/20220805/mariupol-1807414967.html

Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора

Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора - РИА Новости, 05.08.2022

Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора

Минприроды России окажет поддержку Мариуполю в решении проблем с бытовыми отходами, передаст городу 88 мусоровозов, закупит более 9 тысяч контейнеров, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:34

2022-08-05T10:34

2022-08-05T10:34

общество

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минприроды России окажет поддержку Мариуполю в решении проблем с бытовыми отходами, передаст городу 88 мусоровозов, закупит более 9 тысяч контейнеров, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своем Telegram-канале."Передадим городу 88 мусоровозов, ломовозов и техники для обработки отходов, чтобы начать уборку улиц и вывезти навалы мусора. Закупим 9 310 контейнеров и бункеров, чтобы жители могли выбрасывать мусор, а региональный оператор его централизованно собирать. До конца года горожане не будут оплачивать вывоз ТКО", - заявил Козлов.Он также сообщил, в Мариуполе будет построен новый мусорный полигон, так как действующий уже практически заполнен. Министр осмотрел площадку, она за пределами города. По его словам, это хорошо для жителей.Также министр сообщил, что дал команду помочь республике с лесовосстановлением и созданием национального парка.

https://ria.ru/20220802/peterburg-1806791101.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/mariupol-1806534378.html

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, донецкая народная республика