https://ria.ru/20220805/mariupol-1807414967.html
Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора
Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора - РИА Новости, 05.08.2022
Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора
Минприроды России окажет поддержку Мариуполю в решении проблем с бытовыми отходами, передаст городу 88 мусоровозов, закупит более 9 тысяч контейнеров, сообщил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:34
2022-08-05T10:34
2022-08-05T10:34
общество
мариуполь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минприроды России окажет поддержку Мариуполю в решении проблем с бытовыми отходами, передаст городу 88 мусоровозов, закупит более 9 тысяч контейнеров, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в своем Telegram-канале."Передадим городу 88 мусоровозов, ломовозов и техники для обработки отходов, чтобы начать уборку улиц и вывезти навалы мусора. Закупим 9 310 контейнеров и бункеров, чтобы жители могли выбрасывать мусор, а региональный оператор его централизованно собирать. До конца года горожане не будут оплачивать вывоз ТКО", - заявил Козлов.Он также сообщил, в Мариуполе будет построен новый мусорный полигон, так как действующий уже практически заполнен. Министр осмотрел площадку, она за пределами города. По его словам, это хорошо для жителей.Также министр сообщил, что дал команду помочь республике с лесовосстановлением и созданием национального парка.
https://ria.ru/20220802/peterburg-1806791101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/mariupol-1806534378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, донецкая народная республика
Минприроды России займется уборкой улиц Мариуполя от мусора
Минприроды России поможет Мариуполю в решении проблем с бытовыми отходами