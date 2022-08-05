Рейтинг@Mail.ru
Шнуров посетил ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/lnr-1807505147.html
Шнуров посетил ЛНР
Шнуров посетил ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022
Шнуров посетил ЛНР
Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:23
2022-08-05T17:31
специальная военная операция на украине
общество
шнур (сергей шнуров)
евгений пригожин
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589638723_0:0:2599:1462_1920x0_80_0_0_bca50ec731a64ca127cc7dcf278ee6ea.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов."Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается фото, на котором все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.Актер Георгий Болонев известен участием в фильме "Турист" (2021 год), рассказывающем о бойцах частной военной компании в Центральноафриканской республике. По сообщениям прессы, Пригожин был спонсором этого фильма.
https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589638723_11:0:2455:1833_1920x0_80_0_0_2c3ed10e7a1c6d7f0a959fad983d6dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, шнур (сергей шнуров), евгений пригожин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, новости культуры
14:23 05.08.2022 (обновлено: 17:31 05.08.2022)
 
Шнуров посетил ЛНР

Администрация Стаханова в ЛНР заявила о визите музыканта Шнурова и бизнесмена Пригожина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов.
"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается фото, на котором все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.
Актер Георгий Болонев известен участием в фильме "Турист" (2021 год), рассказывающем о бойцах частной военной компании в Центральноафриканской республике. По сообщениям прессы, Пригожин был спонсором этого фильма.
Актер Михаил Пореченков посетил Донецк - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 15:45Специальная военная операция на Украине
Пореченков, Горобченко и Безруков выступили в поддержку российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоШнур (Сергей Шнуров)Евгений ПригожинЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала