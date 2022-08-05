https://ria.ru/20220805/lnr-1807505147.html

Шнуров посетил ЛНР

Шнуров посетил ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022

Шнуров посетил ЛНР

Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:23

2022-08-05T14:23

2022-08-05T17:31

специальная военная операция на украине

общество

шнур (сергей шнуров)

евгений пригожин

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

новости культуры

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов."Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается фото, на котором все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.Актер Георгий Болонев известен участием в фильме "Турист" (2021 год), рассказывающем о бойцах частной военной компании в Центральноафриканской республике. По сообщениям прессы, Пригожин был спонсором этого фильма.

https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, шнур (сергей шнуров), евгений пригожин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, новости культуры