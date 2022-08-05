https://ria.ru/20220805/lnr-1807505147.html
Шнуров посетил ЛНР
Шнуров посетил ЛНР - РИА Новости, 05.08.2022
Шнуров посетил ЛНР
Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:23
2022-08-05T14:23
2022-08-05T17:31
специальная военная операция на украине
общество
шнур (сергей шнуров)
евгений пригожин
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
новости культуры
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику, сообщила администрация города Стаханов."Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", - сообщила администрация в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается фото, на котором все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.Актер Георгий Болонев известен участием в фильме "Турист" (2021 год), рассказывающем о бойцах частной военной компании в Центральноафриканской республике. По сообщениям прессы, Пригожин был спонсором этого фильма.
https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шнур (сергей шнуров), евгений пригожин, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, новости культуры