10:11 05.08.2022 (обновлено: 10:14 05.08.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 55 человек и шесть БТР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава, шесть бронетранспортеров и восемь единиц специальной автомобильной техники.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Как отмечается, 4 августа более девяти гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Епивановка и Боровеньки.
В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера.