https://ria.ru/20220805/ldpr-1807508075.html

ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов

ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов - РИА Новости, 05.08.2022

ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов

Член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что либерал-демократы не планируют объединяться с какими-либо политическими силами в ближайшее время. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:31

2022-08-05T14:31

2022-08-05T14:31

политика

лдпр

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что либерал-демократы не планируют объединяться с какими-либо политическими силами в ближайшее время.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что якобы ЛДПР после осенних выборов ждет слияние с малыми партиями, в том числе с "Родиной".При этом он отметил, что сторонники партии сейчас только крепче смыкают ряды."Потому что (Владимир) Жириновский - это не только человек-легенда, но и мощная команда, котоую он воспитал. И эта команда продолжает наращивать структуру и идеологическое наследие, которые он оставил. ЛДПР была, есть и будет. Смиритесь уже, оппоненты и "источники", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220719/ldpr-1803451164.html

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политика, лдпр, ярослав нилов, россия