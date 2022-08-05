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ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов - РИА Новости, 05.08.2022
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ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов
ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов - РИА Новости, 05.08.2022
ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов
Член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что либерал-демократы не планируют объединяться с какими-либо политическими силами в ближайшее время. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:31
2022-08-05T14:31
политика
лдпр
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что либерал-демократы не планируют объединяться с какими-либо политическими силами в ближайшее время.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что якобы ЛДПР после осенних выборов ждет слияние с малыми партиями, в том числе с "Родиной".При этом он отметил, что сторонники партии сейчас только крепче смыкают ряды."Потому что (Владимир) Жириновский - это не только человек-легенда, но и мощная команда, котоую он воспитал. И эта команда продолжает наращивать структуру и идеологическое наследие, которые он оставил. ЛДПР была, есть и будет. Смиритесь уже, оппоненты и "источники", - добавил парламентарий.
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политика, лдпр, ярослав нилов, россия
14:31 05.08.2022
 
ЛДПР не планирует никаких псевдообъединений, сообщил Нилов

Нилов сообщил, что ЛДПР не планирует объединяться с какими-либо политическими силами

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ярослав Нилов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что либерал-демократы не планируют объединяться с какими-либо политическими силами в ближайшее время.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что якобы ЛДПР после осенних выборов ждет слияние с малыми партиями, в том числе с "Родиной".

"Ох уж эти "источники", чего только не расскажут. Только что Деда Мороза нам в лидеры не пророчили многочисленные "осведомители". А выбрали мы того, кого посчитали нужным: старейшего депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Как осведомленный источник вангую, что с выборами будет то же самое: достойные результаты и никаких динамичных псевдообъединений. Потому что почти за треть века своего существования у партии в этом никогда не было необходимости", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что сторонники партии сейчас только крепче смыкают ряды.
"Потому что (Владимир) Жириновский - это не только человек-легенда, но и мощная команда, котоую он воспитал. И эта команда продолжает наращивать структуру и идеологическое наследие, которые он оставил. ЛДПР была, есть и будет. Смиритесь уже, оппоненты и "источники", - добавил парламентарий.
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