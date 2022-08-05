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Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже - РИА Новости, 05.08.2022
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Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже - РИА Новости, 05.08.2022
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже
Встреча главы МИД РФ Сергея Лавров с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем проходит на "полях" мероприятий по линии... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:14
2022-08-05T10:14
россия
китай
бруней
мид кнр
в мире
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лавров с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем проходит на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже."Очень хорошо, что появилась эта возможность (для встречи). Мы хотели встретиться некоторое время назад, но проблемы с графиком мешали нам навестить друг друга, - это ещё впереди. А сейчас у нас есть хорошая возможность посмотреть на совместную работу", - сказал российский министр, открывая встречу.Ранее в пятницу Лавров уже провёл переговоры с коллегами из КНР и Брунея. Глава МИД Китая на встрече заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
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россия, китай, бруней, мид кнр, в мире
10:14 05.08.2022
 
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже

Лавров встретился с главой МИД Таиланда на "полях" мероприятий АСЕАН в Камбодже

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лавров с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем проходит на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже.
"Очень хорошо, что появилась эта возможность (для встречи). Мы хотели встретиться некоторое время назад, но проблемы с графиком мешали нам навестить друг друга, - это ещё впереди. А сейчас у нас есть хорошая возможность посмотреть на совместную работу", - сказал российский министр, открывая встречу.
Ранее в пятницу Лавров уже провёл переговоры с коллегами из КНР и Брунея. Глава МИД Китая на встрече заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
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