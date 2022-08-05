https://ria.ru/20220805/lavrov-1807408732.html
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже - РИА Новости, 05.08.2022
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже
Встреча главы МИД РФ Сергея Лавров с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем проходит на "полях" мероприятий по линии... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:14
2022-08-05T10:14
2022-08-05T10:14
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лавров с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем проходит на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже."Очень хорошо, что появилась эта возможность (для встречи). Мы хотели встретиться некоторое время назад, но проблемы с графиком мешали нам навестить друг друга, - это ещё впереди. А сейчас у нас есть хорошая возможность посмотреть на совместную работу", - сказал российский министр, открывая встречу.Ранее в пятницу Лавров уже провёл переговоры с коллегами из КНР и Брунея. Глава МИД Китая на встрече заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
https://ria.ru/20220802/tailand-1806595299.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, бруней, мид кнр, в мире
Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Камбодже
Лавров встретился с главой МИД Таиланда на "полях" мероприятий АСЕАН в Камбодже