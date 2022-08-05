https://ria.ru/20220805/lavrov-1807406204.html

Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине

Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.08.2022

Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе мероприятия по линии АСЕАН в пятницу напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:05

2022-08-05T10:05

2022-08-05T10:05

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе мероприятия по линии АСЕАН в пятницу напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. В пятницу Лавров и Блинкен поучаствовали во встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита, которая была организована в рамках недели АСЕАН в Камбодже. По словам министра он не увидел желания Блинкена отдельно поговорить с ним, несмотря на заявления Белого дома о том, что госсекретарь будет искать такого контакта, чтобы поднять тему обмена заключёнными.По словам Лаврова на заседании министров иностранных дел ВАС не обошлось без обсуждения Украины.По его словам, госсекретарь повторил на заседании "заклинание о том, что территориальная целостность и суверенитет государств священны, - кстати, он впервые сослался на Устав ООН за долгие годы, потому что до недавнего времени американцы говорили не про международное право, Устав ООН, а только про миропорядок, основанный на правилах"."Видимо сейчас можно оперировать и Уставом ООН, когда хочется оправдать те действия, абсолютно подрывные, которые США предпринимали, да и продолжают предпринимать для того, чтобы создавать для России угрозы с украинской земли", - отметил Лавров.Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph, говоря о применении украинскими военными американских реактивных систем залпового огня HIMARS, отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов, указав при этом, что перед ударами они консультируются с США, а те в итоге могут отменить удары, если "их не устроит намеченная цель". В МИД РФ, комментируя публикацию, заявили, что эти заявления подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

https://ria.ru/20220726/zapad-1804956674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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