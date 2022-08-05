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Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.08.2022
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Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине
Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.08.2022
Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе мероприятия по линии АСЕАН в пятницу напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:05
2022-08-05T10:05
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе мероприятия по линии АСЕАН в пятницу напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине.&nbsp;В пятницу Лавров и Блинкен поучаствовали во встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита, которая была организована в рамках недели АСЕАН в Камбодже. По словам министра он не увидел желания Блинкена отдельно поговорить с ним, несмотря на заявления Белого дома о том, что госсекретарь будет искать такого контакта, чтобы поднять тему обмена заключёнными.По словам Лаврова на заседании министров иностранных дел ВАС не обошлось без обсуждения Украины.По его словам, госсекретарь повторил на заседании "заклинание о том, что территориальная целостность и суверенитет государств священны, - кстати, он впервые сослался на Устав ООН за долгие годы, потому что до недавнего времени американцы говорили не про международное право, Устав ООН, а только про миропорядок, основанный на правилах"."Видимо сейчас можно оперировать и Уставом ООН, когда хочется оправдать те действия, абсолютно подрывные, которые США предпринимали, да и продолжают предпринимать для того, чтобы создавать для России угрозы с украинской земли", - отметил Лавров.Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph, говоря о применении украинскими военными американских реактивных систем залпового огня HIMARS, отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов, указав при этом, что перед ударами они консультируются с США, а те в итоге могут отменить удары, если "их не устроит намеченная цель". В МИД РФ, комментируя публикацию, заявили, что эти заявления подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.
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в мире, украина, сша, россия, оон, министерство обороны украины
10:05 05.08.2022
 
Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине

Глава МИД Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе мероприятия по линии АСЕАН в пятницу напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. 
В пятницу Лавров и Блинкен поучаствовали во встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита, которая была организована в рамках недели АСЕАН в Камбодже. По словам министра он не увидел желания Блинкена отдельно поговорить с ним, несмотря на заявления Белого дома о том, что госсекретарь будет искать такого контакта, чтобы поднять тему обмена заключёнными.
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По словам Лаврова на заседании министров иностранных дел ВАС не обошлось без обсуждения Украины.
"Ничего нового наши американские коллеги и некоторые из их ближайших партнёров не сказали. Мы им напомнили, как все происходило и какую подрывную и провокационную роль сыграли американцы, натовцы в создании в течение долгих лет той ситуации, которая сделала проживание русских на Украине невыносимым", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, госсекретарь повторил на заседании "заклинание о том, что территориальная целостность и суверенитет государств священны, - кстати, он впервые сослался на Устав ООН за долгие годы, потому что до недавнего времени американцы говорили не про международное право, Устав ООН, а только про миропорядок, основанный на правилах".
"Видимо сейчас можно оперировать и Уставом ООН, когда хочется оправдать те действия, абсолютно подрывные, которые США предпринимали, да и продолжают предпринимать для того, чтобы создавать для России угрозы с украинской земли", - отметил Лавров.
"Было полезно рассказать (США о ситуации на Украине) ещё раз, дополнительно, с новыми фактами. Фактами, которые касаются не просто вооружения Украины, а непосредственного участия американских военных в оперировании системами вооружений, которые использовались против РФ, против мирных жителей Донбасса", - заключил министр.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph, говоря о применении украинскими военными американских реактивных систем залпового огня HIMARS, отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов, указав при этом, что перед ударами они консультируются с США, а те в итоге могут отменить удары, если "их не устроит намеченная цель". В МИД РФ, комментируя публикацию, заявили, что эти заявления подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.
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