Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине
Глава МИД Лавров напомнил Блинкену об участии военных США в конфликте на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе мероприятия по линии АСЕАН в пятницу напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине.
В пятницу Лавров и Блинкен поучаствовали во встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита, которая была организована в рамках недели АСЕАН в Камбодже. По словам министра он не увидел желания Блинкена отдельно поговорить с ним, несмотря на заявления Белого дома о том, что госсекретарь будет искать такого контакта, чтобы поднять тему обмена заключёнными.
По словам Лаврова на заседании министров иностранных дел ВАС не обошлось без обсуждения Украины.
"Ничего нового наши американские коллеги и некоторые из их ближайших партнёров не сказали. Мы им напомнили, как все происходило и какую подрывную и провокационную роль сыграли американцы, натовцы в создании в течение долгих лет той ситуации, которая сделала проживание русских на Украине невыносимым", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, госсекретарь повторил на заседании "заклинание о том, что территориальная целостность и суверенитет государств священны, - кстати, он впервые сослался на Устав ООН за долгие годы, потому что до недавнего времени американцы говорили не про международное право, Устав ООН, а только про миропорядок, основанный на правилах".
"Было полезно рассказать (США о ситуации на Украине) ещё раз, дополнительно, с новыми фактами. Фактами, которые касаются не просто вооружения Украины, а непосредственного участия американских военных в оперировании системами вооружений, которые использовались против РФ, против мирных жителей Донбасса", - заключил министр.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Telegraph, говоря о применении украинскими военными американских реактивных систем залпового огня HIMARS, отказался прямо отвечать, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов, указав при этом, что перед ударами они консультируются с США, а те в итоге могут отменить удары, если "их не устроит намеченная цель". В МИД РФ, комментируя публикацию, заявили, что эти заявления подтверждают, что США напрямую вовлечены в боевые действия на Украине.