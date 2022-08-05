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Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права - РИА Новости, 05.08.2022
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Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права
Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права - РИА Новости, 05.08.2022
Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права
Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:13
2022-08-05T08:39
в мире
ван и (политик)
россия
китай
сша
оон
сергей лавров
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН."Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права.… Прежде всего Устава ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции. Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединяться к ее работе", - сказал он.Лавров напомнил, что проводит с китайским коллегой уже третью встречу за месяц."Действительно, мы регулярно встречаемся, используем для этого любую возможность. И меньше, чем за месяц, проводим уже третью встречу. 7 июля - на Бали, 28 июля - в Ташкенте, 5 августа здесь. И это не дань какой-то процедуре. На самом деле с каждым разом мы находим все больше вещей, которые требуют нашего постоянного внимания и принятия практических решений нашими государствами", - добавил глава российской дипломатии.Он отметил, что планирует обсудить с Ван И текущее состояние двусторонних отношений и реализацию договоренностей лидеров РФ и Китая.
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в мире, ван и (политик), россия, китай, сша, оон, сергей лавров
07:13 05.08.2022 (обновлено: 08:39 05.08.2022)
 
Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права

Глава МИД Лавров: партнерство России и КНР — опора движения за торжество права в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.
"Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права.… Прежде всего Устава ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции. Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединяться к ее работе", - сказал он.
Лавров напомнил, что проводит с китайским коллегой уже третью встречу за месяц.
"Действительно, мы регулярно встречаемся, используем для этого любую возможность. И меньше, чем за месяц, проводим уже третью встречу. 7 июля - на Бали, 28 июля - в Ташкенте, 5 августа здесь. И это не дань какой-то процедуре. На самом деле с каждым разом мы находим все больше вещей, которые требуют нашего постоянного внимания и принятия практических решений нашими государствами", - добавил глава российской дипломатии.
Он отметил, что планирует обсудить с Ван И текущее состояние двусторонних отношений и реализацию договоренностей лидеров РФ и Китая.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
06:50
Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование
 
В миреВан И (политик)РоссияКитайСШАООНСергей Лавров
 
 
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