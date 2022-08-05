https://ria.ru/20220805/lavrov-1807388604.html

Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права

Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права - РИА Новости, 05.08.2022

Лавров назвал партнерство России и Китая опорой движения за торжество права

Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:13

2022-08-05T07:13

2022-08-05T08:39

в мире

ван и (политик)

россия

китай

сша

оон

сергей лавров

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН."Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права.… Прежде всего Устава ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции. Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединяться к ее работе", - сказал он.Лавров напомнил, что проводит с китайским коллегой уже третью встречу за месяц."Действительно, мы регулярно встречаемся, используем для этого любую возможность. И меньше, чем за месяц, проводим уже третью встречу. 7 июля - на Бали, 28 июля - в Ташкенте, 5 августа здесь. И это не дань какой-то процедуре. На самом деле с каждым разом мы находим все больше вещей, которые требуют нашего постоянного внимания и принятия практических решений нашими государствами", - добавил глава российской дипломатии.Он отметил, что планирует обсудить с Ван И текущее состояние двусторонних отношений и реализацию договоренностей лидеров РФ и Китая.

https://ria.ru/20220805/lavrov-1807387777.html

россия

китай

сша

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в мире, ван и (политик), россия, китай, сша, оон, сергей лавров