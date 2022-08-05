https://ria.ru/20220805/lavrov-1807387777.html

Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование

Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование - РИА Новости, 05.08.2022

Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование

Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T06:50

2022-08-05T06:50

2022-08-05T07:15

в мире

нэнси пелоси

сша

украина

тайвань

сергей лавров

китай

ван и (политик)

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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят Соединенные Штаты, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.Министр обратил внимание на "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги". Он отметил, что США "с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" все в новых точках земного шара.В качестве примера министр привел ситуацию с Украиной и Тайванем. "Они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html

сша

украина

тайвань

китай

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в мире, нэнси пелоси, сша, украина, тайвань, сергей лавров, китай, ван и (политик), экономическое сообщество асеан