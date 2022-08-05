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Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование - РИА Новости, 05.08.2022
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Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование
Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование - РИА Новости, 05.08.2022
Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование
Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:50
2022-08-05T07:15
в мире
нэнси пелоси
сша
украина
тайвань
сергей лавров
китай
ван и (политик)
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят Соединенные Штаты, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.Министр обратил внимание на "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги". Он отметил, что США "с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" все в новых точках земного шара.В качестве примера министр привел ситуацию с Украиной и Тайванем. "Они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html
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в мире, нэнси пелоси, сша, украина, тайвань, сергей лавров, китай, ван и (политик), экономическое сообщество асеан
06:50 05.08.2022 (обновлено: 07:15 05.08.2022)
 
Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование

Глава МИД Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять свое доминирование

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПНОМПЕНЬ, 5 авг - РИА Новости. Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят Соединенные Штаты, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.
Министр обратил внимание на "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги". Он отметил, что США "с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" все в новых точках земного шара.

"И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности", - выразил убежденность Лавров.

В качестве примера министр привел ситуацию с Украиной и Тайванем. "Они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали", - отметил Лавров.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 17:13
В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси
 
В миреНэнси ПелосиСШАУкраинаТайваньСергей ЛавровКитайВан И (политик)Экономическое сообщество АСЕАН
 
 
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