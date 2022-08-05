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В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения - РИА Новости, 05.08.2022
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В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения
В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения - РИА Новости, 05.08.2022
В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения
США следует сменить курс и общаться в духе взаимного уважения с Китаем, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:29
2022-08-05T01:29
в мире
китай
сша
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ООН, 5 авг – РИА Новости. США следует сменить курс и общаться в духе взаимного уважения с Китаем, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО представитель Китая."США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями. Такая практика – все равно, что ставить телегу впереди лошади. И это логически непостижимо", - сказал дипломат."Диалог в сфере контроля над вооружениями не происходит в вакууме и не может вестись без учета в отношений между странами в целом. США следует изменить их курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров", - добавил он.
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в мире, китай, сша
01:29 05.08.2022
 
В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения

Представитель КНР: США следует сменить курс, прежде чем решать кризисы в сфере вооружений

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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ООН, 5 авг – РИА Новости. США следует сменить курс и общаться в духе взаимного уважения с Китаем, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО представитель Китая.
"США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями. Такая практика – все равно, что ставить телегу впереди лошади. И это логически непостижимо", - сказал дипломат.
"Диалог в сфере контроля над вооружениями не происходит в вакууме и не может вестись без учета в отношений между странами в целом. США следует изменить их курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров", - добавил он.
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