https://ria.ru/20220805/kurs-1807378489.html

В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения

В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения - РИА Новости, 05.08.2022

В КНР призвали США сменить курс и общаться в духе взаимного уважения

США следует сменить курс и общаться в духе взаимного уважения с Китаем, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:29

2022-08-05T01:29

2022-08-05T01:29

в мире

китай

сша

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ООН, 5 авг – РИА Новости. США следует сменить курс и общаться в духе взаимного уважения с Китаем, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО представитель Китая."США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями. Такая практика – все равно, что ставить телегу впереди лошади. И это логически непостижимо", - сказал дипломат."Диалог в сфере контроля над вооружениями не происходит в вакууме и не может вестись без учета в отношений между странами в целом. США следует изменить их курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров", - добавил он.

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китай

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в мире, китай, сша