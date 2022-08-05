https://ria.ru/20220805/krym-1807464897.html

Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом

Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом - РИА Новости, 05.08.2022

Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом

Около 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в летний период, заявил глава Росжелдора Алексей Дружинин. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:51

2022-08-05T13:51

2022-08-05T13:51

туризм

гранд сервис экспресс

федеральная пассажирская компания

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

республика крым

пассажиры

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Около 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в летний период, заявил глава Росжелдора Алексей Дружинин."Мы, помимо традиционных, ищем и нестандартные решения, которые позволили бы увеличить объемы перевозок наших граждан в Крым. В частности, запущено смешанное железнодорожно-автобусное сообщение из Краснодарского края. Эти меры позволят перевезти порядка 2,5 миллиона пассажиров за лето и четырех миллионов — за год", —заявил он.Дружинин напомнил, что сейчас в этом направлении работают два перевозчика — "Гранд Сервис Экспресс" и Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). За шесть месяцев уже обслужено 1,4 миллиона пассажиров, что на 65 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.Также глава Росжелдора рассказал о планах по модернизации действующей инфраструктуры. Это, по его словам, поможет увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги.

https://ria.ru/20220803/kerch-1806952692.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

гранд сервис экспресс , федеральная пассажирская компания, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), республика крым, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы