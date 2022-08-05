https://ria.ru/20220805/krym-1807464897.html
Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом
Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом - РИА Новости, 05.08.2022
Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом
Около 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в летний период, заявил глава Росжелдора Алексей Дружинин. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:51
2022-08-05T13:51
2022-08-05T13:51
туризм
гранд сервис экспресс
федеральная пассажирская компания
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
республика крым
пассажиры
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Около 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в летний период, заявил глава Росжелдора Алексей Дружинин."Мы, помимо традиционных, ищем и нестандартные решения, которые позволили бы увеличить объемы перевозок наших граждан в Крым. В частности, запущено смешанное железнодорожно-автобусное сообщение из Краснодарского края. Эти меры позволят перевезти порядка 2,5 миллиона пассажиров за лето и четырех миллионов — за год", —заявил он.Дружинин напомнил, что сейчас в этом направлении работают два перевозчика — "Гранд Сервис Экспресс" и Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). За шесть месяцев уже обслужено 1,4 миллиона пассажиров, что на 65 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.Также глава Росжелдора рассказал о планах по модернизации действующей инфраструктуры. Это, по его словам, поможет увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги.
https://ria.ru/20220803/kerch-1806952692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс , федеральная пассажирская компания, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), республика крым, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым летом
Росжелдор: более 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти в направлении Крыма летом
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Около 2,5 миллиона пассажиров планируется перевезти железнодорожным транспортом в направлении Крыма в летний период, заявил глава Росжелдора Алексей Дружинин.
"Мы, помимо традиционных, ищем и нестандартные решения, которые позволили бы увеличить объемы перевозок наших граждан в Крым. В частности, запущено смешанное железнодорожно-автобусное сообщение из Краснодарского края. Эти меры позволят перевезти порядка 2,5 миллиона пассажиров за лето и четырех миллионов — за год", —заявил он.
Дружинин напомнил, что сейчас в этом направлении работают два перевозчика — "Гранд Сервис Экспресс" и Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). За шесть месяцев уже обслужено 1,4 миллиона пассажиров, что на 65 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Также глава Росжелдора рассказал о планах по модернизации действующей инфраструктуры. Это, по его словам, поможет увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги.