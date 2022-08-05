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Чиновники в США провели двухчасовой брифинг для конгрессвумен по Украине - РИА Новости, 05.08.2022
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Чиновники в США провели двухчасовой брифинг для конгрессвумен по Украине
Чиновники в США провели двухчасовой брифинг для конгрессвумен по Украине - РИА Новости, 05.08.2022
Чиновники в США провели двухчасовой брифинг для конгрессвумен по Украине
Чиновники из совета национальной безопасности и госдепартамента США провели почти двухчасовой брифинг для американской конгрессвумен украинского происхождения... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:43
2022-08-05T22:43
в мире
владимир зеленский
джо байден
марк милли
сша
конгресс сша
украина
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Чиновники из совета национальной безопасности и госдепартамента США провели почти двухчасовой брифинг для американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, которая известна критикой в адрес украинских властей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.По сообщению телеканала, американские законодатели опасаются, что критика Спартц в адрес украинских властей грозит "подорвать доверие" к Владимиру Зеленскому, нанести ущерб отношениям США и Украины, а также дать неопределившимся законодателям повод выступить против следующего пакета помощи Украине. Источники телеканала отметили, что ведущие республиканцы в комитетах палаты представителей по иностранным делам, разведке и вооруженным силам уже призывали Спартц смягчить свою позицию."Вмешалась" и администрация президента США Джо Байдена: по словам источников CNN, чиновники из совета нацбезопасности и госдепа провели для Спартц почти двухчасовой брифинг, который касался ее заявлений о ненадлежащих действиях со стороны украинского правительства. Отмечается, что чиновники либо опровергли утверждения конгрессвумен, либо не нашли ее словам достаточно подтверждений.Дата проведения брифинга не уточняется, однако, по данным телеканала, он прошел "недавно".Собеседники телеканала сообщили, что Спартц встречалась также с Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, и в ходе встречи, в частности, выражала обеспокоенность по поводу коррупции на Украине. По сведениям телеканала, Милли не стал прямо опровергать опасения конгрессвумен, однако в целом разъяснил, что они преувеличены.Спартц, в частности, критикует главу офиса Зеленского Андрея Ермака, которого в прошлом месяце обвинила в "недемократическом управлении". Восьмого июля конгрессвумен направила Байдену письмо с просьбой провести брифинг касательно Ермака и якобы его "предполагаемых сделок, связанных с Россией", напоминает CNN.
https://ria.ru/20220805/lavrov-1807387777.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, марк милли, сша, конгресс сша, украина
22:43 05.08.2022
 
Чиновники в США провели двухчасовой брифинг для конгрессвумен по Украине

Чиновники в США два часа объясняли конгрессвумен Спартц, почему ее критика Киева неуместна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Чиновники из совета национальной безопасности и госдепартамента США провели почти двухчасовой брифинг для американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, которая известна критикой в адрес украинских властей, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По сообщению телеканала, американские законодатели опасаются, что критика Спартц в адрес украинских властей грозит "подорвать доверие" к Владимиру Зеленскому, нанести ущерб отношениям США и Украины, а также дать неопределившимся законодателям повод выступить против следующего пакета помощи Украине. Источники телеканала отметили, что ведущие республиканцы в комитетах палаты представителей по иностранным делам, разведке и вооруженным силам уже призывали Спартц смягчить свою позицию.
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"Вмешалась" и администрация президента США Джо Байдена: по словам источников CNN, чиновники из совета нацбезопасности и госдепа провели для Спартц почти двухчасовой брифинг, который касался ее заявлений о ненадлежащих действиях со стороны украинского правительства. Отмечается, что чиновники либо опровергли утверждения конгрессвумен, либо не нашли ее словам достаточно подтверждений.
Дата проведения брифинга не уточняется, однако, по данным телеканала, он прошел "недавно".
Собеседники телеканала сообщили, что Спартц встречалась также с Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, и в ходе встречи, в частности, выражала обеспокоенность по поводу коррупции на Украине. По сведениям телеканала, Милли не стал прямо опровергать опасения конгрессвумен, однако в целом разъяснил, что они преувеличены.
Спартц, в частности, критикует главу офиса Зеленского Андрея Ермака, которого в прошлом месяце обвинила в "недемократическом управлении". Восьмого июля конгрессвумен направила Байдену письмо с просьбой провести брифинг касательно Ермака и якобы его "предполагаемых сделок, связанных с Россией", напоминает CNN.
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