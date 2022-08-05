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Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года - РИА Новости, 05.08.2022
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Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года - РИА Новости, 05.08.2022
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года
Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:57
2022-08-05T07:57
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Сейчас будет повышение (заболеваемости COVID-19 - ред.) и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу", - сказал Малышев.За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:57 05.08.2022
 
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года

Врач Малышев: пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"Сейчас будет повышение (заболеваемости COVID-19 - ред.) и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу", - сказал Малышев.
За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.
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