https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807391504.html
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года - РИА Новости, 05.08.2022
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года
Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T07:57
2022-08-05T07:57
2022-08-05T07:57
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_cb1886900c95c3ab8902ddf7b547962f.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Сейчас будет повышение (заболеваемости COVID-19 - ред.) и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу", - сказал Малышев.За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807383160.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_97c41d50c13e5129a311c7838d0a6bfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года
Врач Малышев: пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года