https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807391504.html

Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года

Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года - РИА Новости, 05.08.2022

Врач предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T07:57

2022-08-05T07:57

2022-08-05T07:57

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общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев."Сейчас будет повышение (заболеваемости COVID-19 - ред.) и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу", - сказал Малышев.За последние сутки в Москве выявлены 5973 случая COVID-19, 10 человек умерли. Последний раз такой резкий рост заболеваемости наблюдался в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807383160.html

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