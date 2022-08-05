https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807387092.html
Вирусолог спрогнозировал число заболевших на пике новой волны COVID-19
Вирусолог спрогнозировал число заболевших на пике новой волны COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2022
Вирусолог спрогнозировал число заболевших на пике новой волны COVID-19
При нынешнем подъеме заболеваемости COVID-19 в России вряд ли будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой, скорее всего, на пике... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:18
2022-08-05T06:18
2022-08-05T09:45
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. При нынешнем подъеме заболеваемости COVID-19 в России вряд ли будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой, скорее всего, на пике будет около 45-50 тысяч новых заболевших, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.При этом вирусолог отметил, что делать точные прогнозы очень сложно.Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру.В России в последние две недели также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, он не взрывной.Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, коронавирус в россии
06:18 05.08.2022 (обновлено: 09:45 05.08.2022)
Вирусолог спрогнозировал число заболевших на пике новой волны COVID-19
Вирусолог Альтштейн спрогнозировал до 50 тысяч заболевших COVID-19 в сутки в новую волну
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. При нынешнем подъеме заболеваемости COVID-19 в России вряд ли будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой, скорее всего, на пике будет около 45-50 тысяч новых заболевших, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тысяч", - сказал он.
При этом вирусолог отметил, что делать точные прогнозы очень сложно.
Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру.
В России
в последние две недели также отмечается рост заболеваемости, но, по словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова
, он не взрывной.
Как указывал РИА Новости специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
, можно говорить о новой волне коронавируса в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.
Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".