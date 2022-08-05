https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807375001.html

Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19

Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2022

Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19

У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у них являются... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T00:09

2022-08-05T00:09

2022-08-05T05:12

распространение коронавируса

общество

здоровье

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у них являются хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна, заявила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.Она отметила, что с точки зрения когнитивных функций сегодня у детей, перенесших COVID-19, встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.При этом вакцинация снижает вероятность развития осложнений коронавируса у детей и подростков. Для детей с 12 лет рекомендуется привиться вакциной "Спутник М", подчеркнула Батышева.

https://ria.ru/20220801/kormlenie-1806309340.html

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общество, здоровье, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)