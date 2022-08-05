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Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19
Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2022
Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19
У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у них являются... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T00:09
2022-08-05T00:09
2022-08-05T05:12
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у них являются хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна, заявила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.Она отметила, что с точки зрения когнитивных функций сегодня у детей, перенесших COVID-19, встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.При этом вакцинация снижает вероятность развития осложнений коронавируса у детей и подростков. Для детей с 12 лет рекомендуется привиться вакциной "Спутник М", подчеркнула Батышева.
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
00:09 05.08.2022 (обновлено: 05:12 05.08.2022)
Медик заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших COVID-19
Профессор Батышева: у детей, перенесших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. У детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у них являются хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна, заявила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.
"У детей, перенесших COVID-19
, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей. Наиболее часты такие проявления постковидного синдрома, как астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушения сна", - сказала Батышева журналистам.
Она отметила, что с точки зрения когнитивных функций сегодня у детей, перенесших COVID-19, встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.
При этом вакцинация снижает вероятность развития осложнений коронавируса у детей и подростков. Для детей с 12 лет рекомендуется привиться вакциной "Спутник М", подчеркнула Батышева.