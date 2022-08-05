https://ria.ru/20220805/kitay-1807484325.html

Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах

Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах - РИА Новости, 05.08.2022

Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах

Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:22

2022-08-05T13:22

2022-08-05T14:35

в мире

китай

сша

тайвань

мид кнр

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.В частности, речь идет о взаимодействии двух стран по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, об уголовно-правовой помощи, о борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничестве в области контроля за наркотиками.Кроме того, Китай отменил рабочую встречу представителей Министерств обороны и остановил диалог на уровне региональных военных командований КНР и США.Также стало известно, что против спикера палаты представителей и ее близких родственников ввели санкции.В заявлении отмечается, что эти меры приняты в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она совершила несмотря на протесты Пекина.Американская чиновница прибыла на остров в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею. Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.В ответ на решение Тайбэя принять Пелоси Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил поставки природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы. МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения в Тайваньском проливе с боевыми стрельбами.

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806551205.html

https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html

китай

сша

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань