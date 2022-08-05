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Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах - РИА Новости, 05.08.2022
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Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах
Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах - РИА Новости, 05.08.2022
Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах
Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:22
2022-08-05T14:35
в мире
китай
сша
тайвань
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.В частности, речь идет о взаимодействии двух стран по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, об уголовно-правовой помощи, о борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничестве в области контроля за наркотиками.Кроме того, Китай отменил рабочую встречу представителей Министерств обороны и остановил диалог на уровне региональных военных командований КНР и США.Также стало известно, что против спикера палаты представителей и ее близких родственников ввели санкции.В заявлении отмечается, что эти меры приняты в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она совершила несмотря на протесты Пекина.Американская чиновница прибыла на остров в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею. Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.В ответ на решение Тайбэя принять Пелоси Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил поставки природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы. МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения в Тайваньском проливе с боевыми стрельбами.
https://ria.ru/20220801/pelosi-1806551205.html
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в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр, визит пелоси на тайвань
13:22 05.08.2022 (обновлено: 14:35 05.08.2022)
 
Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах

КНР приостановит некоторые проекты с США из-за визита Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Пекин приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.
В частности, речь идет о взаимодействии двух стран по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, об уголовно-правовой помощи, о борьбе с транснациональной преступностью, сотрудничестве в области контроля за наркотиками.
Кроме того, Китай отменил рабочую встречу представителей Министерств обороны и остановил диалог на уровне региональных военных командований КНР и США.
Также стало известно, что против спикера палаты представителей и ее близких родственников ввели санкции.
В заявлении отмечается, что эти меры приняты в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она совершила несмотря на протесты Пекина.
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Американская чиновница прибыла на остров в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею. Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
В ответ на решение Тайбэя принять Пелоси Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил поставки природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы. МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения в Тайваньском проливе с боевыми стрельбами.
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