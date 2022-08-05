https://ria.ru/20220805/kitay-1807472240.html

Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона

Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона - РИА Новости, 05.08.2022

Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона

Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:52

2022-08-05T12:52

2022-08-05T13:21

в мире

китай

сша

тайвань

визит пелоси на тайвань

минобороны китая

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.В заявлении отмечается, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она осуществила несмотря на протесты КНР, министерство иностранных дел Китая решило отменить рабочую встречу представителей минобороны КНР и США.Отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований КНР и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.

https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

китай

сша

тайвань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, китай, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, минобороны китая