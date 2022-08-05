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Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона - РИА Новости, 05.08.2022
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Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона - РИА Новости, 05.08.2022
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:52
2022-08-05T13:21
в мире
китай
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
минобороны китая
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.В заявлении отмечается, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она осуществила несмотря на протесты КНР, министерство иностранных дел Китая решило отменить рабочую встречу представителей минобороны КНР и США.Отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований КНР и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html
китай
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в мире, китай, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, минобороны китая
12:52 05.08.2022 (обновлено: 13:21 05.08.2022)
 
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона

Пекин объявил об отмене рабочей встречи представителей Минобороны Китая и США

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.
В заявлении отмечается, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она осуществила несмотря на протесты КНР, министерство иностранных дел Китая решило отменить рабочую встречу представителей минобороны КНР и США.
Отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований КНР и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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