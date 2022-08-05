https://ria.ru/20220805/kitay-1807472240.html
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона - РИА Новости, 05.08.2022
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:52
2022-08-05T12:52
2022-08-05T13:21
в мире
китай
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
минобороны китая
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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Китай отменил рабочую встречу представителей минобороны КНР и США в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, следует из заявления на сайте МИД КНР.В заявлении отмечается, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она осуществила несмотря на протесты КНР, министерство иностранных дел Китая решило отменить рабочую встречу представителей минобороны КНР и США.Отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований КНР и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, минобороны китая
12:52 05.08.2022 (обновлено: 13:21 05.08.2022)
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Пекин объявил об отмене рабочей встречи представителей Минобороны Китая и США