https://ria.ru/20220805/kitay-1807400835.html
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая - РИА Новости, 05.08.2022
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая
Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:29
2022-08-05T09:29
2022-08-05T09:29
экономика
китай
россия
москва
в мире
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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский."Я бы сказал, что мы не только и не просто фиксируем рост интереса, идет просто какой-то вал запросов и предложений из России", - заявил Дахновский, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли торгпредство рост интереса к торговле с Китаем со стороны России в свете западных санкций.По его словам, "тот, кто никогда раньше сюда не продавал, очень хочет сюда продавать, тот, кто никогда раньше в Китае ничего не покупал и кого было сюда не зазвать никакими коврижками, теперь хочет здесь покупать"."Весь вопрос в том, что ни у тех, ни у других нет опыта работы с Китаем, а это достаточно сложная страна для переговоров и в целом для выстраивания отношений, зачастую сделки срываются", - добавил он.Торгпред отметил, что "в целом запросов много, в реальности мы работаем в режиме пожарной команды: мы создали на наших интернет-ресурсах отдельные разделы по работе с Китаем в новых условиях"."Кроме того, предложения, которые поступают от китайцев, мы формируем и отправляем в Москву: министерство промышленности и торговли ведет базу данных, которая активно просматривается нашими экспортерами, периодически приходят запросы со ссылкой на эту базу данных и с просьбой сообщить контакты тех компаний, которые выражали заинтересованность в закупке той или иной продукции", – пояснил он.
https://ria.ru/20220804/biznes-1807373059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, москва, в мире
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая
Торгпредство заявило, что получает о "вал запросов и предложений" по выходу на рынок Китая
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Я бы сказал, что мы не только и не просто фиксируем рост интереса, идет просто какой-то вал запросов и предложений из России", - заявил Дахновский, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли торгпредство рост интереса к торговле с Китаем
со стороны России
в свете западных санкций.
По его словам, "тот, кто никогда раньше сюда не продавал, очень хочет сюда продавать, тот, кто никогда раньше в Китае ничего не покупал и кого было сюда не зазвать никакими коврижками, теперь хочет здесь покупать".
"Весь вопрос в том, что ни у тех, ни у других нет опыта работы с Китаем, а это достаточно сложная страна для переговоров и в целом для выстраивания отношений, зачастую сделки срываются", - добавил он.
Торгпред отметил, что "в целом запросов много, в реальности мы работаем в режиме пожарной команды: мы создали на наших интернет-ресурсах отдельные разделы по работе с Китаем в новых условиях".
"Кроме того, предложения, которые поступают от китайцев, мы формируем и отправляем в Москву
: министерство промышленности и торговли ведет базу данных, которая активно просматривается нашими экспортерами, периодически приходят запросы со ссылкой на эту базу данных и с просьбой сообщить контакты тех компаний, которые выражали заинтересованность в закупке той или иной продукции", – пояснил он.