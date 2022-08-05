https://ria.ru/20220805/kitay-1807400835.html

Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая

Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая - РИА Новости, 05.08.2022

Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая

Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:29

2022-08-05T09:29

2022-08-05T09:29

экономика

китай

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ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский."Я бы сказал, что мы не только и не просто фиксируем рост интереса, идет просто какой-то вал запросов и предложений из России", - заявил Дахновский, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли торгпредство рост интереса к торговле с Китаем со стороны России в свете западных санкций.По его словам, "тот, кто никогда раньше сюда не продавал, очень хочет сюда продавать, тот, кто никогда раньше в Китае ничего не покупал и кого было сюда не зазвать никакими коврижками, теперь хочет здесь покупать"."Весь вопрос в том, что ни у тех, ни у других нет опыта работы с Китаем, а это достаточно сложная страна для переговоров и в целом для выстраивания отношений, зачастую сделки срываются", - добавил он.Торгпред отметил, что "в целом запросов много, в реальности мы работаем в режиме пожарной команды: мы создали на наших интернет-ресурсах отдельные разделы по работе с Китаем в новых условиях"."Кроме того, предложения, которые поступают от китайцев, мы формируем и отправляем в Москву: министерство промышленности и торговли ведет базу данных, которая активно просматривается нашими экспортерами, периодически приходят запросы со ссылкой на эту базу данных и с просьбой сообщить контакты тех компаний, которые выражали заинтересованность в закупке той или иной продукции", – пояснил он.

https://ria.ru/20220804/biznes-1807373059.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, москва, в мире