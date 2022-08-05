Рейтинг@Mail.ru
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/kitay-1807400835.html
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая - РИА Новости, 05.08.2022
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая
Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:29
2022-08-05T09:29
экономика
китай
россия
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский."Я бы сказал, что мы не только и не просто фиксируем рост интереса, идет просто какой-то вал запросов и предложений из России", - заявил Дахновский, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли торгпредство рост интереса к торговле с Китаем со стороны России в свете западных санкций.По его словам, "тот, кто никогда раньше сюда не продавал, очень хочет сюда продавать, тот, кто никогда раньше в Китае ничего не покупал и кого было сюда не зазвать никакими коврижками, теперь хочет здесь покупать"."Весь вопрос в том, что ни у тех, ни у других нет опыта работы с Китаем, а это достаточно сложная страна для переговоров и в целом для выстраивания отношений, зачастую сделки срываются", - добавил он.Торгпред отметил, что "в целом запросов много, в реальности мы работаем в режиме пожарной команды: мы создали на наших интернет-ресурсах отдельные разделы по работе с Китаем в новых условиях"."Кроме того, предложения, которые поступают от китайцев, мы формируем и отправляем в Москву: министерство промышленности и торговли ведет базу данных, которая активно просматривается нашими экспортерами, периодически приходят запросы со ссылкой на эту базу данных и с просьбой сообщить контакты тех компаний, которые выражали заинтересованность в закупке той или иной продукции", – пояснил он.
https://ria.ru/20220804/biznes-1807373059.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d8bd525a9ad0136ce798181ff6e7b167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, москва, в мире
09:29 05.08.2022
 
Торгпредство заявило о "вале запросов" по выходу на рынок Китая

Торгпредство заявило, что получает о "вал запросов и предложений" по выходу на рынок Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственные флаги РФ и КНР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Торгпредство России получает "вал запросов и предложений" от компаний по поводу выхода на китайский рынок в условиях антироссийских санкций Запада, заявил в пятницу журналистам торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
"Я бы сказал, что мы не только и не просто фиксируем рост интереса, идет просто какой-то вал запросов и предложений из России", - заявил Дахновский, отвечая на вопрос о том, фиксирует ли торгпредство рост интереса к торговле с Китаем со стороны России в свете западных санкций.
По его словам, "тот, кто никогда раньше сюда не продавал, очень хочет сюда продавать, тот, кто никогда раньше в Китае ничего не покупал и кого было сюда не зазвать никакими коврижками, теперь хочет здесь покупать".
"Весь вопрос в том, что ни у тех, ни у других нет опыта работы с Китаем, а это достаточно сложная страна для переговоров и в целом для выстраивания отношений, зачастую сделки срываются", - добавил он.
Торгпред отметил, что "в целом запросов много, в реальности мы работаем в режиме пожарной команды: мы создали на наших интернет-ресурсах отдельные разделы по работе с Китаем в новых условиях".
"Кроме того, предложения, которые поступают от китайцев, мы формируем и отправляем в Москву: министерство промышленности и торговли ведет базу данных, которая активно просматривается нашими экспортерами, периодически приходят запросы со ссылкой на эту базу данных и с просьбой сообщить контакты тех компаний, которые выражали заинтересованность в закупке той или иной продукции", – пояснил он.
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 23:40
США заявили, что не давят на американский бизнес в Китае
 
ЭкономикаКитайРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала