Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня
Премьер Японии Кисида осудил учения и пуски ракет армии Китая у Тайваня
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Япония осудила учения и пуски ракет Китая как "оказывающие влияние на безопасность региона и мирового сообщества", об этом после встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Кроме того, он добавил, что сообщил Пелоси о требовании Японии к Китаю прекратить учения.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) в четверг в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья. В четверг 5 из 11 ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, Япония заявила протест.
Азиатское турне Пелоси включает в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны Китая. В четверг она прилетела в Японию, утром в пятницу состоялся ее деловой завтрак с Кисидой.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.