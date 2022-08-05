https://ria.ru/20220805/kisida-1807383856.html

Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня

Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022

Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня

Япония осудила учения и пуски ракет Китая как "оказывающие влияние на безопасность региона и мирового сообщества", об этом после встречи со спикером палаты... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T03:54

2022-08-05T03:54

2022-08-05T03:54

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

китай

япония

тайвань

мид кнр

фумио кисида

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ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Япония осудила учения и пуски ракет Китая как "оказывающие влияние на безопасность региона и мирового сообщества", об этом после встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида."Это большая проблема, затрагивающая безопасность народа, мы решительно осуждаем Китай и заявили протест. Действия Китая оказывают влияние на мир и стабильность региона и мира", - приводит его слова телеканал Fuji.Кроме того, он добавил, что сообщил Пелоси о требовании Японии к Китаю прекратить учения.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) в четверг в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья. В четверг 5 из 11 ракет упали в исключительной экономической зоне Японии, Япония заявила протест.Азиатское турне Пелоси включает в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны Китая. В четверг она прилетела в Японию, утром в пятницу состоялся ее деловой завтрак с Кисидой.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/avianostsy-1807366953.html

https://ria.ru/20220805/konflikt-1807377645.html

китай

япония

тайвань

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в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, китай, япония, тайвань, мид кнр, фумио кисида