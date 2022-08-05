https://ria.ru/20220805/kherson-1807401517.html

В Херсонской области вернут прежние названия муниципалитетов

В Херсонской области вернут прежние названия муниципалитетов - РИА Новости, 05.08.2022

В Херсонской области вернут прежние названия муниципалитетов

В Херсонской области вернут прежние названия муниципалитетов, переименованных киевской властью в рамках политики "декоммунизации", заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:34

2022-08-05T09:34

2022-08-05T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. В Херсонской области вернут прежние названия муниципалитетов, переименованных киевской властью в рамках политики "декоммунизации", заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Прежние названия муниципалитетов будут возвращены", - сказал Стремоусов.По его словам, одним из первых станет решение о возвращении названия городу Алешки, который до "декоммунизации" назывался Цюрупинском.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220805/diversanty-1807382700.html

херсонская область

запорожская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , запорожская область, россия