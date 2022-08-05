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Минобороны Канады рассказало о подготовке украинских военных - РИА Новости, 05.08.2022
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Минобороны Канады рассказало о подготовке украинских военных
Минобороны Канады рассказало о подготовке украинских военных - РИА Новости, 05.08.2022
Минобороны Канады рассказало о подготовке украинских военных
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что с 2015 года канадские военные инструкторы подготовили более 33 тысяч украинских военных. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:10
2022-08-05T15:10
сергей лавров
украина
россия
канада
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что с 2015 года канадские военные инструкторы подготовили более 33 тысяч украинских военных.Канадская тренировочная миссия UNIFIER на Украине была начата в 2015 году по запросу украинского правительства, в начале этого года она была расширена и продлена до марта 2025 года."Операция UNIFIER продолжилась, и этот новый аспект является лишь последним в серии мероприятий Канады, подготовившей более 33 000 военнослужащих вооруженных сил Украины с 2015 года", - приводит слова Ананд пресс-служба генштаба украинских войск в социальной сети Facebook*.В генштабе отметили, что Канада запланировала в ближайшее время отправку в Великобританию 225 инструкторов для обучения украинских новобранцев по учебной программе, сосредоточенной на индивидуальных навыках, необходимых для боевых действий на передовой.В генштабе уточнили, что с февраля 2022 года Канада выделила или предоставила Украине военную помощь на сумму 626 миллионов долларов США, включая артиллерийские орудия - буксируемые 155-мм гаубицы M777 со сменными стволами и совместимыми боеприпасами, а также беспилотники и бронемашины.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сергей лавров, украина, россия, канада, вооруженные силы украины, нато, в мире
15:10 05.08.2022
 
Минобороны Канады рассказало о подготовке украинских военных

Минобороны Канады: программу UNIFIER прошли 33 тысячи украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что с 2015 года канадские военные инструкторы подготовили более 33 тысяч украинских военных.
Канадская тренировочная миссия UNIFIER на Украине была начата в 2015 году по запросу украинского правительства, в начале этого года она была расширена и продлена до марта 2025 года.
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"Операция UNIFIER продолжилась, и этот новый аспект является лишь последним в серии мероприятий Канады, подготовившей более 33 000 военнослужащих вооруженных сил Украины с 2015 года", - приводит слова Ананд пресс-служба генштаба украинских войск в социальной сети Facebook*.
В генштабе отметили, что Канада запланировала в ближайшее время отправку в Великобританию 225 инструкторов для обучения украинских новобранцев по учебной программе, сосредоточенной на индивидуальных навыках, необходимых для боевых действий на передовой.
В генштабе уточнили, что с февраля 2022 года Канада выделила или предоставила Украине военную помощь на сумму 626 миллионов долларов США, включая артиллерийские орудия - буксируемые 155-мм гаубицы M777 со сменными стволами и совместимыми боеприпасами, а также беспилотники и бронемашины.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Сергей ЛавровУкраинаРоссияКанадаВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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