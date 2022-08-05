https://ria.ru/20220805/kanada-1807445088.html

Китай сделал представление Канаде из-за заявления G7 об учениях у Тайваня

Китай сделал представление Канаде из-за заявления G7 об учениях у Тайваня - РИА Новости, 05.08.2022

Китай сделал представление Канаде из-за заявления G7 об учениях у Тайваня

Временный поверенный в делах посольства Канады в КНР Джим Никель был вызван в МИД Китая в четверг, ему было сделано серьезное представление и жесткий протест в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:49

2022-08-05T11:49

2022-08-05T12:10

в мире

нэнси пелоси

китай

канада

g7

мид кнр

визит пелоси на тайвань

сша

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ПЕКИН, 5 авг - РИА Новости. Временный поверенный в делах посольства Канады в КНР Джим Никель был вызван в МИД Китая в четверг, ему было сделано серьезное представление и жесткий протест в связи с участием Канады в заявлении глав МИД стран G7 по Тайваню, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, опубликованного в пятницу."Замглавы МИД КНР Се Фэн был уполномочен вызвать временного поверенного в делах посольства Канады в Китае Никеля в четверг, чтобы сделать серьезное представление и выразить жесткий протест в связи с ошибочным заявлением по Тайваню, которое сделали главы МИД стран G7", - говорится в заявлении.Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности, военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

китай

канада

сша

тайвань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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