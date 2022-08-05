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Число раненных при авиаударах Израиля по сектору Газа превысило 50 человек - РИА Новости, 05.08.2022
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Число раненных при авиаударах Израиля по сектору Газа превысило 50 человек
Число раненных при авиаударах Израиля по сектору Газа превысило 50 человек - РИА Новости, 05.08.2022
Число раненных при авиаударах Израиля по сектору Газа превысило 50 человек
Число раненых при авиаударе Израиля по сектору Газа увеличилось до 55, сообщил в Twitter представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:15
2022-08-05T22:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Число раненых при авиаударе Израиля по сектору Газа увеличилось до 55, сообщил в Twitter представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло девяти. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
https://ria.ru/20220805/ugroza-1807626938.html
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
19:15 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
 
Число раненных при авиаударах Израиля по сектору Газа превысило 50 человек

Минздрав: число раненных при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 55 человек

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкЛюди на территории разрушенного дома в секторе Газа
Люди на территории разрушенного дома в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Люди на территории разрушенного дома в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Число раненых при авиаударе Израиля по сектору Газа увеличилось до 55, сообщил в Twitter представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло девяти. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
18:58
Командир "Исламского джихада" пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом
 
В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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