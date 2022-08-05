18:29 05.08.2022 (обновлено: 22:29 05.08.2022)
Израиль подтвердил удар по командиру военного крыла "Исламского джихада"
Израиль подтвердил удар по командиру военного крыла "Исламского джихада" аль-Джабари
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа. 5 августа 2022
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг – РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по командиру военного крыла палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсиру аль-Джабари, целью ударов стали еще порядка 10 боевиков "Исламского джихада", сообщила пресс-служба израильских военных.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. По данным минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
"Некоторое время назад целью армии обороны Израиля стал командир палестинской террористической организации "Исламский джихад". Истребители армии обороны Израиля нанесли удар по Тайсиру аль-Джабари… Кроме того, целью стали около 10 боевиков "Исламского джихада", в том числе группа террористов, которые направлялись для совершения атаки противотанковыми ракетами. Также атакованы были военные базы и здания, используемые террористами", - говорится в сообщении.
Аль-Джабари принимал многие решения внутри "Исламского джихада" и был ответственен за многочисленные попытки терактов против израильского гражданского населения, во время операции "Страж стен" аль-Джабари был причастен к пуску "большого количества ракет" по израильской территории из сектора Газа, указывает армия Израиля.
Операция "Страж стен" против объектов ХАМАС в секторе Газа проводилась в мае 2021 года.