https://ria.ru/20220805/izrail-1807604370.html

Число жертв израильского авиаудара по Газе выросло до семи

Число жертв израильского авиаудара по Газе выросло до семи - РИА Новости, 05.08.2022

Число жертв израильского авиаудара по Газе выросло до семи

Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T17:51

2022-08-05T17:51

2022-08-05T17:51

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исламский джихад

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ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.Ранее сообщалось о четырех погибших, включая пятилетнюю девочку, и 23 раненых. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара."Число погибших при израильском авиаударе по Газе на данный момент выросло до семи, среди них - пятилетняя девочка, ранения различной степени тяжести получили 40 человек", - говорится в заявлении.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20220805/dzhikhad-1807590429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, исламский джихад