Число жертв израильского авиаудара по Газе выросло до семи
Число жертв израильского авиаудара по Газе выросло до семи, 40 человек ранены
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты. Архивное фото
ГАЗА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа увеличилось до семи, ранения получили 40 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.
Ранее сообщалось о четырех погибших, включая пятилетнюю девочку, и 23 раненых. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара.
"Число погибших при израильском авиаударе по Газе на данный момент выросло до семи, среди них - пятилетняя девочка, ранения различной степени тяжести получили 40 человек", - говорится в заявлении.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.