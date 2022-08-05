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Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР

Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022

Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР

Украинские военные и бойцы территориальной обороны засели в доме культуры в селе Иверское (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:01

2022-08-05T22:01

2022-08-05T22:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные и бойцы территориальной обороны засели в доме культуры в селе Иверское (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Иверском Донецкой Народной Республики в доме культуры (ул. Центральная) дислоцируются подразделения территориальной обороны и ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1807505765.html

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, украина