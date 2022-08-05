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Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/iverskoe-1807659310.html
Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР
Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР - РИА Новости, 05.08.2022
Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР
Украинские военные и бойцы территориальной обороны засели в доме культуры в селе Иверское (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:01
2022-08-05T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные и бойцы территориальной обороны засели в доме культуры в селе Иверское (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Иверском Донецкой Народной Республики в доме культуры (ул. Центральная) дислоцируются подразделения территориальной обороны и ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев на брифинге.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, украина
22:01 05.08.2022
 
Украинские военные заняли дом культуры в селе Иверское в ДНР

Минобороны: ВСУ развернули блокпосты и огневые точки в доме культуры в селе Иверское

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские военные и бойцы территориальной обороны засели в доме культуры в селе Иверское (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Иверском Донецкой Народной Республики в доме культуры (ул. Центральная) дислоцируются подразделения территориальной обороны и ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено", - сказал Мизинцев на брифинге.
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14:47Инфографика
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