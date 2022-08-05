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СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей
Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:23
2022-08-05T23:23
2022-08-05T23:43
в мире
великобритания
истребители
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы.Согласно информации канала, возможности подготовки пилотов оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения.Как отмечает СМИ, новобранцы Королевских военно-воздушных сил тратят месяцы, а иногда и годы, занимаясь на авиатренажерах вместо боевых самолетов.В конце июля британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon. Такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей. Отмечается, что это затронуло и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы".
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в мире, великобритания, истребители
23:23 05.08.2022 (обновлено: 23:43 05.08.2022)
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей
Sky News сообщил, что в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей