https://ria.ru/20220805/istrebiteli-1807666241.html

СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей

СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей - РИА Новости, 05.08.2022

СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей

Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:23

2022-08-05T23:23

2022-08-05T23:43

в мире

великобритания

истребители

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы.Согласно информации канала, возможности подготовки пилотов оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения.Как отмечает СМИ, новобранцы Королевских военно-воздушных сил тратят месяцы, а иногда и годы, занимаясь на авиатренажерах вместо боевых самолетов.В конце июля британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon. Такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей. Отмечается, что это затронуло и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы".

https://ria.ru/20220718/britaniya-1803296413.html

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в мире, великобритания, истребители