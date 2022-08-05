Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/istrebiteli-1807666241.html
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей - РИА Новости, 05.08.2022
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей
Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:23
2022-08-05T23:43
в мире
великобритания
истребители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы.Согласно информации канала, возможности подготовки пилотов оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения.Как отмечает СМИ, новобранцы Королевских военно-воздушных сил тратят месяцы, а иногда и годы, занимаясь на авиатренажерах вместо боевых самолетов.В конце июля британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon. Такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей. Отмечается, что это затронуло и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы".
https://ria.ru/20220718/britaniya-1803296413.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_93a16c47f5b5e1b021f83e9c667cd49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, истребители
23:23 05.08.2022 (обновлено: 23:43 05.08.2022)
 
СМИ: в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей

Sky News сообщил, что в Британии возникли проблемы с обучением пилотов для истребителей

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребители Eurofighter Typhoon
Истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях, сообщил Sky News со ссылкой на документы.
Согласно информации канала, возможности подготовки пилотов оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения.
Как отмечает СМИ, новобранцы Королевских военно-воздушных сил тратят месяцы, а иногда и годы, занимаясь на авиатренажерах вместо боевых самолетов.
В конце июля британские военно-воздушные силы приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon. Такое решение было принято после того, как стало известно о "технической проблеме, которая может повлиять на безопасную эксплуатацию катапультных кресел" истребителей. Отмечается, что это затронуло и пилотажную группу британских ВВС "Красные стрелы".
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 18:03
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС
 
В миреВеликобританияИстребители
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала